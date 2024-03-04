Жители «культурной столицы» занимались автоподставами в Тюмени и Екатеринбурге

В Тюмени за автомошенничество осудили трех жителей Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
Мошенники подставлялись под ДТП и требовали с пострадавших компенсацию нанесенного ущерба Фото:

Несколько жителей Санкт-Петербурга занимались в Тюмени автоподставами с участием дорогих иномарок. Трое получили приговоры суда, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени на 10 лет восемь месяцев осуждены члены Санкт-Петербургской ОПГ, специализировавшейся на автоподставах с дорогими авто. С 2022 года их целью было хищение денежных средств у владельцев дорогих машин в Екатеринбурге и Тюмени», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемые организовали в Тюмени и Екатеринбурге ряд ДТП. Один из участников группировки изображал пешехода, который «случайно» попадал под удар дорогой иномарки. «Пострадавший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате ДТП повреждены принадлежащие ему часы, стоимость которых составляла несколько миллионов рублей. Другие участники группы представлялись сотрудниками полиции, угрожали уголовной или административной ответственностью.

В результате группировка получила от пострадавших больше 11 миллионов рублей. По итогам суда двое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, третий — в колонии строгого режима. Известно, что кроме троих осужденных в деле участвовали еще двое. Один уже ранее получил срок, второй в настоящий момент находится в розыске.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько жителей Санкт-Петербурга занимались в Тюмени автоподставами с участием дорогих иномарок. Трое получили приговоры суда, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени на 10 лет восемь месяцев осуждены члены Санкт-Петербургской ОПГ, специализировавшейся на автоподставах с дорогими авто. С 2022 года их целью было хищение денежных средств у владельцев дорогих машин в Екатеринбурге и Тюмени», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, обвиняемые организовали в Тюмени и Екатеринбурге ряд ДТП. Один из участников группировки изображал пешехода, который «случайно» попадал под удар дорогой иномарки. «Пострадавший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате ДТП повреждены принадлежащие ему часы, стоимость которых составляла несколько миллионов рублей. Другие участники группы представлялись сотрудниками полиции, угрожали уголовной или административной ответственностью. В результате группировка получила от пострадавших больше 11 миллионов рублей. По итогам суда двое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, третий — в колонии строгого режима. Известно, что кроме троих осужденных в деле участвовали еще двое. Один уже ранее получил срок, второй в настоящий момент находится в розыске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...