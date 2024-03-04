Жители «культурной столицы» занимались автоподставами в Тюмени и Екатеринбурге

В Тюмени за автомошенничество осудили трех жителей Санкт-Петербурга

04 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Мошенники подставлялись под ДТП и требовали с пострадавших компенсацию нанесенного ущерба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько жителей Санкт-Петербурга занимались в Тюмени автоподставами с участием дорогих иномарок. Трое получили приговоры суда, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени на 10 лет восемь месяцев осуждены члены Санкт-Петербургской ОПГ, специализировавшейся на автоподставах с дорогими авто. С 2022 года их целью было хищение денежных средств у владельцев дорогих машин в Екатеринбурге и Тюмени», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, обвиняемые организовали в Тюмени и Екатеринбурге ряд ДТП. Один из участников группировки изображал пешехода, который «случайно» попадал под удар дорогой иномарки. «Пострадавший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате ДТП повреждены принадлежащие ему часы, стоимость которых составляла несколько миллионов рублей. Другие участники группы представлялись сотрудниками полиции, угрожали уголовной или административной ответственностью. В результате группировка получила от пострадавших больше 11 миллионов рублей. По итогам суда двое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, третий — в колонии строгого режима. Известно, что кроме троих осужденных в деле участвовали еще двое. Один уже ранее получил срок, второй в настоящий момент находится в розыске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько жителей Санкт-Петербурга занимались в Тюмени автоподставами с участием дорогих иномарок. Трое получили приговоры суда, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени на 10 лет восемь месяцев осуждены члены Санкт-Петербургской ОПГ, специализировавшейся на автоподставах с дорогими авто. С 2022 года их целью было хищение денежных средств у владельцев дорогих машин в Екатеринбурге и Тюмени», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, обвиняемые организовали в Тюмени и Екатеринбурге ряд ДТП. Один из участников группировки изображал пешехода, который «случайно» попадал под удар дорогой иномарки. «Пострадавший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате ДТП повреждены принадлежащие ему часы, стоимость которых составляла несколько миллионов рублей. Другие участники группы представлялись сотрудниками полиции, угрожали уголовной или административной ответственностью. В результате группировка получила от пострадавших больше 11 миллионов рублей. По итогам суда двое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, третий — в колонии строгого режима. Известно, что кроме троих осужденных в деле участвовали еще двое. Один уже ранее получил срок, второй в настоящий момент находится в розыске.