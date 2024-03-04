Ученые ХМАО раскрыли, где находится большая часть трудноизвлекаемых запасов нефти

Ученые ХМАО установили долю «трудных» запасов на нераспределенных месторождениях

Нераспределенный фонд месторождений ХМАО содержит 53% запасов трудноизвлекаемой нефти Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Ученые научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана из ХМАО выяснили, что нераспределенный фонд нефтегазовых месторождений округа содержит более 50% запасов трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ). Эти участки находятся в введении государства, лицензии на их разработку еще не выданы и добыча полезных ископаемых не ведется.

«На сегодняшний день на территории ХМАО числится 487 месторождений с запасами около 20 млрд тонн нефти, из них трудноизвлекаемыми являются 23%. Если сравнивать с нераспределенным фондом недр, там показатель трудноизвлекаемых запасов составляет 53%», — указано в новом сборнике трудов «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири», который выпустил НАЦ РН им. В.И. Шпильмана.

К нераспределенному фонду недр, по данным исследователей, относятся 77 залежей нефти на 45 нефтегазовых месторождениях ХМАО. Большинство участков расположены в Октябрьском, Белоярском и на востоке Нижневартовского района.

Ранее URA.RU писало, что в 2024 году Уралнедра выставят на торги лицензии на 14 нефтяных и нефтегазовых месторождений ХМАО. Аукционы запланированы на второй и третий квартал года.