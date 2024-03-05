Пермский медиахудожник нашел вдохновение в мусорной свалке

В пермском музее современного искусства PERMM заработала первая саунд-арт инсталляция. Свой проект «Полигон» представил медиахудожник Константин Дьячков. Для создания инсталляции он использовал звуки, записанные на пермском мусорном полигоне «Софроны».
«Основой звукового материала стали полевые записи в местах сбора и утилизации твердых бытовых отходов, модифицированные с помощью звукового синтеза и смикшированные в финальный проект. Работа отражает звуки пермского городского полигона „Софроны“», — говорится на сайте PERMM.
В описании проекта поясняется, что различные звуки: от работы строительной техники до нарезки пластиковых бутылок художник модернизировал — растянул или сжал, получив интересные эффекты. Затем звуковые фрагменты были объединены в единую музыкальную композицию.
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