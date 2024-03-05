05 марта 2024

Пермский медиахудожник нашел вдохновение в мусорной свалке

Звуки мусорных полигонов стали основой для саунд-инсталляции пермского художника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусорный контейнер, полигон тбо, мусорка, свалка, помойка, эскаватор, мусороперегрузочная станция
Модифицированные звуки свалки можно услышать в PERMM Фото:

В пермском музее современного искусства PERMM заработала первая саунд-арт инсталляция. Свой проект «Полигон» представил медиахудожник Константин Дьячков. Для создания инсталляции он использовал звуки, записанные на пермском мусорном полигоне «Софроны».

«Основой звукового материала стали полевые записи в местах сбора и утилизации твердых бытовых отходов, модифицированные с помощью звукового синтеза и смикшированные в финальный проект. Работа отражает звуки пермского городского полигона „Софроны“», — говорится на сайте PERMM.

В описании проекта поясняется, что различные звуки: от работы строительной техники до нарезки пластиковых бутылок художник модернизировал — растянул или сжал, получив интересные эффекты. Затем звуковые фрагменты были объединены в единую музыкальную композицию.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском музее современного искусства PERMM заработала первая саунд-арт инсталляция. Свой проект «Полигон» представил медиахудожник Константин Дьячков. Для создания инсталляции он использовал звуки, записанные на пермском мусорном полигоне «Софроны». «Основой звукового материала стали полевые записи в местах сбора и утилизации твердых бытовых отходов, модифицированные с помощью звукового синтеза и смикшированные в финальный проект. Работа отражает звуки пермского городского полигона „Софроны“», — говорится на сайте PERMM. В описании проекта поясняется, что различные звуки: от работы строительной техники до нарезки пластиковых бутылок художник модернизировал — растянул или сжал, получив интересные эффекты. Затем звуковые фрагменты были объединены в единую музыкальную композицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...