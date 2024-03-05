05 марта 2024

После новости URA.RU санврачи проверят дом с насекомыми и плесенью в Ключевске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, роспотребнадзор
Роспотребнадзор оценит состояние дома Фото:

После публикации URA.RU свердловский Роспотребнадзор организует выезд специалистов в поселок Ключевск, чтобы проверить состояние дома, на который пожаловались жильцы. Об этом URA.RU рассказала Светалана, чью квартиру «захватили» насекомые и плесень.

«Звонили из Роспотребнадзора. Сказали, что планируют выехать в Ключевск, чтобы провести обследование моей квартиры и всего дома. Очень надеюсь, что все нарушения и плачевное состояние дома будут зафиксированы. А самое главное — наконец-то расселят людей, а дом сравняют с землей. Ведь в таких условиях жить нельзя», — отметила собеседница агентства.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы уточнить информацию о визите специалистов в поселок. На момент публикации новости ответ не поступил.

В конце февраля жительница Ключевска, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась журналисту URA.RU на грибок в квартире. Женщина посетовала, что из-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Чтобы уберечь своих малолетних детей, женщина сменила квартиру. Многодетная свердловчанка заявила, что ее обращения с просьбами о помощи в горадминистрацию не увенчались успехом.

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После публикации URA.RU свердловский Роспотребнадзор организует выезд специалистов в поселок Ключевск, чтобы проверить состояние дома, на который пожаловались жильцы. Об этом URA.RU рассказала Светалана, чью квартиру «захватили» насекомые и плесень. «Звонили из Роспотребнадзора. Сказали, что планируют выехать в Ключевск, чтобы провести обследование моей квартиры и всего дома. Очень надеюсь, что все нарушения и плачевное состояние дома будут зафиксированы. А самое главное — наконец-то расселят людей, а дом сравняют с землей. Ведь в таких условиях жить нельзя», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы уточнить информацию о визите специалистов в поселок. На момент публикации новости ответ не поступил. В конце февраля жительница Ключевска, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась журналисту URA.RU на грибок в квартире. Женщина посетовала, что из-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Чтобы уберечь своих малолетних детей, женщина сменила квартиру. Многодетная свердловчанка заявила, что ее обращения с просьбами о помощи в горадминистрацию не увенчались успехом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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