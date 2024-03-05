После новости URA.RU санврачи проверят дом с насекомыми и плесенью в Ключевске

06 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор оценит состояние дома Фото: Илья Московец © URA.RU После публикации URA.RU свердловский Роспотребнадзор организует выезд специалистов в поселок Ключевск, чтобы проверить состояние дома, на который пожаловались жильцы. Об этом URA.RU рассказала Светалана, чью квартиру «захватили» насекомые и плесень. «Звонили из Роспотребнадзора. Сказали, что планируют выехать в Ключевск, чтобы провести обследование моей квартиры и всего дома. Очень надеюсь, что все нарушения и плачевное состояние дома будут зафиксированы. А самое главное — наконец-то расселят людей, а дом сравняют с землей. Ведь в таких условиях жить нельзя», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы уточнить информацию о визите специалистов в поселок. На момент публикации новости ответ не поступил. В конце февраля жительница Ключевска, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась журналисту URA.RU на грибок в квартире. Женщина посетовала, что из-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Чтобы уберечь своих малолетних детей, женщина сменила квартиру. Многодетная свердловчанка заявила, что ее обращения с просьбами о помощи в горадминистрацию не увенчались успехом.

После публикации URA.RU свердловский Роспотребнадзор организует выезд специалистов в поселок Ключевск, чтобы проверить состояние дома, на который пожаловались жильцы. Об этом URA.RU рассказала Светалана, чью квартиру «захватили» насекомые и плесень. «Звонили из Роспотребнадзора. Сказали, что планируют выехать в Ключевск, чтобы провести обследование моей квартиры и всего дома. Очень надеюсь, что все нарушения и плачевное состояние дома будут зафиксированы. А самое главное — наконец-то расселят людей, а дом сравняют с землей. Ведь в таких условиях жить нельзя», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы уточнить информацию о визите специалистов в поселок. На момент публикации новости ответ не поступил. В конце февраля жительница Ключевска, воспитывающая в одиночку троих детей, пожаловалась журналисту URA.RU на грибок в квартире. Женщина посетовала, что из-за повышенной влажности в жилище появились насекомые. Чтобы уберечь своих малолетних детей, женщина сменила квартиру. Многодетная свердловчанка заявила, что ее обращения с просьбами о помощи в горадминистрацию не увенчались успехом.