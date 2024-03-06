В Екатеринбурге на улице Черняховского, 61, водитель ВАЗ-2105 потерял управление и въехал в припаркованный у обочины грузовик. Очевидцы сообщили, что мужчина за рулем был пьян.
— Водитель фуры с очевидцем вытащили мужчину из легковушки, от него несло перегаром, состояние невменяемое. Спросили, как он себя чувствует, ничего внятного сказать не смог… Когда приехала полиция, он начал утверждать, что проходил мимо и в машине не сидел, — сообщили очевидцы Е1.RU.
На месте ДТП работают госавтоинспекторы и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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