06 марта 2024

В Екатеринбурге водитель легковой машины влетел в грузовик. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель ВАЗ-2105 въехал в грузовик, припаркованный на обочине Фото:

В Екатеринбурге на улице Черняховского, 61, водитель ВАЗ-2105 потерял управление и въехал в припаркованный у обочины грузовик. Очевидцы сообщили, что мужчина за рулем был пьян.

— Водитель фуры с очевидцем вытащили мужчину из легковушки, от него несло перегаром, состояние невменяемое. Спросили, как он себя чувствует, ничего внятного сказать не смог… Когда приехала полиция, он начал утверждать, что проходил мимо и в машине не сидел, — сообщили очевидцы Е1.RU.

На месте ДТП работают госавтоинспекторы и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Черняховского, 61, водитель ВАЗ-2105 потерял управление и въехал в припаркованный у обочины грузовик. Очевидцы сообщили, что мужчина за рулем был пьян. — Водитель фуры с очевидцем вытащили мужчину из легковушки, от него несло перегаром, состояние невменяемое. Спросили, как он себя чувствует, ничего внятного сказать не смог… Когда приехала полиция, он начал утверждать, что проходил мимо и в машине не сидел, — сообщили очевидцы Е1.RU. На месте ДТП работают госавтоинспекторы и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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