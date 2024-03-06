06 марта 2024

Транспортная прокуратура нашла нарушения в пермском аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь, общественный транспорт, большое савино, автобус 108
Прокуроры проверили работу аэропорта «Большое Савино» Фото:

Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выявили нарушения в работе пермского аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В аэропорту Перми обнаружено пять единиц спецтехники, у которых источники световых сигналов неисправны. Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности полетов находятся на контроле у прокуроров», — сообщается в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что на постоянной основе проводят надзорные мероприятия на предмет соблюдения всех необходимых требований в аэропортах. Сотрудники ведомства проверят не только обеспечение безопасности в аэропорту, но и организацию противообледенительной обработки самолетов.

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Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выявили нарушения в работе пермского аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В аэропорту Перми обнаружено пять единиц спецтехники, у которых источники световых сигналов неисправны. Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности полетов находятся на контроле у прокуроров», — сообщается в ведомстве. В прокуратуре отмечают, что на постоянной основе проводят надзорные мероприятия на предмет соблюдения всех необходимых требований в аэропортах. Сотрудники ведомства проверят не только обеспечение безопасности в аэропорту, но и организацию противообледенительной обработки самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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