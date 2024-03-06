Транспортная прокуратура нашла нарушения в пермском аэропорту

Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выявили нарушения в работе пермского аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В аэропорту Перми обнаружено пять единиц спецтехники, у которых источники световых сигналов неисправны. Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности полетов находятся на контроле у прокуроров», — сообщается в ведомстве.
В прокуратуре отмечают, что на постоянной основе проводят надзорные мероприятия на предмет соблюдения всех необходимых требований в аэропортах. Сотрудники ведомства проверят не только обеспечение безопасности в аэропорту, но и организацию противообледенительной обработки самолетов.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.