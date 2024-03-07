На выборах президента в Пермском крае на всех участках будут наблюдатели ОП

В течение трех дней наблюдатели будут находиться на участках Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На период выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта, на всех избирательных участках будут работать наблюдатели от общественной палаты. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи между губернатором края Дмитрия Махонина и председателем региональной общественной палаты Лилии Ширяевой. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Пермского края.

Во время встречи Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что общественная палата — важный институт и помогает выстраивать диалог между пермскими властями и жителями края. Он отметил, что одно из важных направлений деятельности общественной палаты — организация наблюдения за проведением выборов на территории Пермского края, в том числе за дистанционным форматом. «В этом году во время выборов президента России с 15 по 17 марта на каждом избирательном участке будет находиться наблюдатель», — сказала Махонину Ширяева.

Она также отметила, что все наблюдатели прошли обучение. Свою работу каждый из них будет выполнять по принципу чек-листа. Любое нарушение будет фиксироваться и направляться в центр общественного наблюдения. Там же будет вестись наблюдение за дистанционным электронным голосованием и будет организована горячая линия.

Махонин сообщил, что возлагает на общественную палату большие надежды в рамках проведения выборов. Он акцентировал свое внимание на том, что выборы должны быть легитимными и честными, они должны вызывать доверие у жителей Пермского края. Он подчеркнул, что именно общественная палата обеспечивает независимый контроль за соблюдением избирательных прав голосующих.