В Челябинске выявили гендерное неравенство из-за количества женщин в парламенте

Представителей проекта «Если быть точным» составили рейтинг субъектов России по гендерному равенству. По одному из критериев, участие в политике, в Челябинской области эксперты выявили гендерное преимущество у мужчин. Об итогах социологического исследования сообщает «Коммерсант».
«Один из анализируемых показателей — число женщин в региональных парламентах. Самая низкая репрезентативность женщин наблюдается в парламенте Чечни — ни одной женщины, Дагестана (пять женщин из 90 депутатов), Ингушетии (две из 32), Нижегородской области (четыре из 50) и Челябинской области (пять из 60)», — пишет издание со ссылкой на данные исследования.
Исследовательская группа проекта отмечает, что за основу рейтинга были взяты пять основных критериев. Это продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень доходов, потраченное на воспитание детей время, участие в политике и доля предпринимателей-женщин. По остальным показателям, кроме политики, Челябинская область не попала в антирейтинг.
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