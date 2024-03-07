07 марта 2024

В Челябинске выявили гендерное неравенство из-за количества женщин в парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , чиновница, чиновник, женские руки
Из 90 депутатов ЗСО только пять женщин Фото:

Представителей проекта «Если быть точным» составили рейтинг субъектов России по гендерному равенству. По одному из критериев, участие в политике, в Челябинской области эксперты выявили гендерное преимущество у мужчин. Об итогах социологического исследования сообщает «Коммерсант».

«Один из анализируемых показателей — число женщин в региональных парламентах. Самая низкая репрезентативность женщин наблюдается в парламенте Чечни — ни одной женщины, Дагестана (пять женщин из 90 депутатов), Ингушетии (две из 32), Нижегородской области (четыре из 50) и Челябинской области (пять из 60)», — пишет издание со ссылкой на данные исследования.

Исследовательская группа проекта отмечает, что за основу рейтинга были взяты пять основных критериев. Это продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень доходов, потраченное на воспитание детей время, участие в политике и доля предпринимателей-женщин. По остальным показателям, кроме политики, Челябинская область не попала в антирейтинг.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представителей проекта «Если быть точным» составили рейтинг субъектов России по гендерному равенству. По одному из критериев, участие в политике, в Челябинской области эксперты выявили гендерное преимущество у мужчин. Об итогах социологического исследования сообщает «Коммерсант». «Один из анализируемых показателей — число женщин в региональных парламентах. Самая низкая репрезентативность женщин наблюдается в парламенте Чечни — ни одной женщины, Дагестана (пять женщин из 90 депутатов), Ингушетии (две из 32), Нижегородской области (четыре из 50) и Челябинской области (пять из 60)», — пишет издание со ссылкой на данные исследования. Исследовательская группа проекта отмечает, что за основу рейтинга были взяты пять основных критериев. Это продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень доходов, потраченное на воспитание детей время, участие в политике и доля предпринимателей-женщин. По остальным показателям, кроме политики, Челябинская область не попала в антирейтинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...