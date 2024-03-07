В Челябинске выявили гендерное неравенство из-за количества женщин в парламенте

08 марта 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Из 90 депутатов ЗСО только пять женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представителей проекта «Если быть точным» составили рейтинг субъектов России по гендерному равенству. По одному из критериев, участие в политике, в Челябинской области эксперты выявили гендерное преимущество у мужчин. Об итогах социологического исследования сообщает «Коммерсант». «Один из анализируемых показателей — число женщин в региональных парламентах. Самая низкая репрезентативность женщин наблюдается в парламенте Чечни — ни одной женщины, Дагестана (пять женщин из 90 депутатов), Ингушетии (две из 32), Нижегородской области (четыре из 50) и Челябинской области (пять из 60)», — пишет издание со ссылкой на данные исследования. Исследовательская группа проекта отмечает, что за основу рейтинга были взяты пять основных критериев. Это продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень доходов, потраченное на воспитание детей время, участие в политике и доля предпринимателей-женщин. По остальным показателям, кроме политики, Челябинская область не попала в антирейтинг.

Представителей проекта «Если быть точным» составили рейтинг субъектов России по гендерному равенству. По одному из критериев, участие в политике, в Челябинской области эксперты выявили гендерное преимущество у мужчин. Об итогах социологического исследования сообщает «Коммерсант». «Один из анализируемых показателей — число женщин в региональных парламентах. Самая низкая репрезентативность женщин наблюдается в парламенте Чечни — ни одной женщины, Дагестана (пять женщин из 90 депутатов), Ингушетии (две из 32), Нижегородской области (четыре из 50) и Челябинской области (пять из 60)», — пишет издание со ссылкой на данные исследования. Исследовательская группа проекта отмечает, что за основу рейтинга были взяты пять основных критериев. Это продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень доходов, потраченное на воспитание детей время, участие в политике и доля предпринимателей-женщин. По остальным показателям, кроме политики, Челябинская область не попала в антирейтинг.