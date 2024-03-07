07 марта 2024

Пермячка Алиса Базюк снялась в шоу «Чадо из ада». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный вечер. Челябинск., спина, бусы
Жительница Перми снялась в передаче про мажоров Фото:

Юная пермячка Алиса Базюк приняла участие в съемках шоу «Чадо из ада», в котором детей-мажоров отправляют на несколько дней в обычные семьи на перевоспитание. Реалити-шоу вышло в эфире телеканале «Ю».

«Я езжу только на машинах премиум класса. С выбором образов мне помогает мой стилист. В каждом магазине брендовой одежды консультанты знают меня как родную», — рассказала в эфире пятнадцатилетняя жительница Перми.

По данным телеканала, богатые родители Алисы хотят ее исправить, чтобы она не тратила по 300 тысяч рублей на сумочки, а помогала маме развивать бизнес в сфере производства одежды. Однако девочка считает, что главное в жизни — быть красивой.

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Юная пермячка Алиса Базюк приняла участие в съемках шоу «Чадо из ада», в котором детей-мажоров отправляют на несколько дней в обычные семьи на перевоспитание. Реалити-шоу вышло в эфире телеканале «Ю». «Я езжу только на машинах премиум класса. С выбором образов мне помогает мой стилист. В каждом магазине брендовой одежды консультанты знают меня как родную», — рассказала в эфире пятнадцатилетняя жительница Перми. По данным телеканала, богатые родители Алисы хотят ее исправить, чтобы она не тратила по 300 тысяч рублей на сумочки, а помогала маме развивать бизнес в сфере производства одежды. Однако девочка считает, что главное в жизни — быть красивой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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