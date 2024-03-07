Пермячка Алиса Базюк снялась в шоу «Чадо из ада». Видео

08 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Жительница Перми снялась в передаче про мажоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юная пермячка Алиса Базюк приняла участие в съемках шоу «Чадо из ада», в котором детей-мажоров отправляют на несколько дней в обычные семьи на перевоспитание. Реалити-шоу вышло в эфире телеканале «Ю». «Я езжу только на машинах премиум класса. С выбором образов мне помогает мой стилист. В каждом магазине брендовой одежды консультанты знают меня как родную», — рассказала в эфире пятнадцатилетняя жительница Перми. По данным телеканала, богатые родители Алисы хотят ее исправить, чтобы она не тратила по 300 тысяч рублей на сумочки, а помогала маме развивать бизнес в сфере производства одежды. Однако девочка считает, что главное в жизни — быть красивой.

Юная пермячка Алиса Базюк приняла участие в съемках шоу «Чадо из ада», в котором детей-мажоров отправляют на несколько дней в обычные семьи на перевоспитание. Реалити-шоу вышло в эфире телеканале «Ю». «Я езжу только на машинах премиум класса. С выбором образов мне помогает мой стилист. В каждом магазине брендовой одежды консультанты знают меня как родную», — рассказала в эфире пятнадцатилетняя жительница Перми. По данным телеканала, богатые родители Алисы хотят ее исправить, чтобы она не тратила по 300 тысяч рублей на сумочки, а помогала маме развивать бизнес в сфере производства одежды. Однако девочка считает, что главное в жизни — быть красивой.