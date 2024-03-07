07 марта 2024

Водитель устроил ДТП во время обгона на Режевском тракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы проводят проверку по факту ДТП Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 8 марта водитель Volvo попытался обогнать едущую впереди машину, выехав на встречную полосу. Он не успел встроиться в свой ряд и столкнулся с машиной ВАЗ-2110, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Дорожный инцидент произошел на 37-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск Березовского района… Водитель автомашины Volvo, при совершении маневра обгон в нарушение разметки, допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2110», — рассказали автоинспекторы.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2110, его госпитализировали с травмами головы и ушибами. Автоинспекторы проводят проверку по факту происшествия.

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 8 марта водитель Volvo попытался обогнать едущую впереди машину, выехав на встречную полосу. Он не успел встроиться в свой ряд и столкнулся с машиной ВАЗ-2110, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел на 37-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск Березовского района… Водитель автомашины Volvo, при совершении маневра обгон в нарушение разметки, допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2110», — рассказали автоинспекторы. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2110, его госпитализировали с травмами головы и ушибами. Автоинспекторы проводят проверку по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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