Водитель устроил ДТП во время обгона на Режевском тракте

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 8 марта водитель Volvo попытался обогнать едущую впереди машину, выехав на встречную полосу. Он не успел встроиться в свой ряд и столкнулся с машиной ВАЗ-2110, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Дорожный инцидент произошел на 37-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск Березовского района… Водитель автомашины Volvo, при совершении маневра обгон в нарушение разметки, допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2110», — рассказали автоинспекторы.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2110, его госпитализировали с травмами головы и ушибами. Автоинспекторы проводят проверку по факту происшествия.
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