Два банка хотят войти в число кредиторов экс-кандидата в челябинские губернаторы

09 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

«МСП Банк» и банк «Уралсиб» хотят стать кредиторами Лебедева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «МСП Банк» и банк «Уралсиб» подали ходатайства в Арбитражный суд Челябинской области о включении в число кредиторов экс-кандидата в губернаторы, юриста Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дел. «Кредитор АО „МСП Банк“ обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 697 774 рублей 08 копеек. Принять требование кредитора к производству», — говорится в документах суда. Заседание по иску «ПСМ-банка» состоится 11 апреля. 7 марта с заявлением об установлении размеров требований кредиторов обратился банк «Уралсиб». Заявление пока не принято к производству, и сумма долга Лебедева по кредитам не указана. На выборы губернатора Лебедев выдвигался летом 2019 года, но не смог собрать подписи в свою поддержку. Позже он пытался участвовать в выборах депутатов ЗСО, но безуспешно. До мая 2022 года Лебедев вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, но все суды проиграл. Зато телеканал выиграл у Лебедева суд по иску о защите чести и достоинства. Почти процессы и мероприятия с ним были отмечены скандалами. В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. Уже после отъезда выяснилось, что за ним числятся крупные долги по кредитам. По требованию «Банка. РФ» Лебедев признан банкротом. К процессу его банкротства также подключились коллекторы. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«МСП Банк» и банк «Уралсиб» подали ходатайства в Арбитражный суд Челябинской области о включении в число кредиторов экс-кандидата в губернаторы, юриста Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дел. «Кредитор АО „МСП Банк“ обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 697 774 рублей 08 копеек. Принять требование кредитора к производству», — говорится в документах суда. Заседание по иску «ПСМ-банка» состоится 11 апреля. 7 марта с заявлением об установлении размеров требований кредиторов обратился банк «Уралсиб». Заявление пока не принято к производству, и сумма долга Лебедева по кредитам не указана. На выборы губернатора Лебедев выдвигался летом 2019 года, но не смог собрать подписи в свою поддержку. Позже он пытался участвовать в выборах депутатов ЗСО, но безуспешно. До мая 2022 года Лебедев вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, но все суды проиграл. Зато телеканал выиграл у Лебедева суд по иску о защите чести и достоинства. Почти процессы и мероприятия с ним были отмечены скандалами. В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. Уже после отъезда выяснилось, что за ним числятся крупные долги по кредитам. По требованию «Банка. РФ» Лебедев признан банкротом. К процессу его банкротства также подключились коллекторы. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах власти.