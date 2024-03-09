09 марта 2024

В Челябинском вузе доцент кафедры получил взятку от студентки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
За 20 тысяч рублей доцент вуза пообещал написать диплом и помочь его защитить Фото:

Студентка одного из университетов города Магнитогорска Челябинской области передала доценту кафедры 20 тысяч рублей за написание диплома и его успешную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Перед судом предстанет 27-летняя жительница республики Башкортостан, обвиняемая в даче взятки доценту кафедры университета Магнитогорска. Она перечислила 20 тысяч рублей со своего счета за совершение незаконных действий по написанию выпускной квалификационной работы», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Преступление выявили сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по области. Обвинительное заключение против студентки направлено в суд. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела в отношении доцента, обвиняемого в получении взятки, продолжается.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студентка одного из университетов города Магнитогорска Челябинской области передала доценту кафедры 20 тысяч рублей за написание диплома и его успешную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Перед судом предстанет 27-летняя жительница республики Башкортостан, обвиняемая в даче взятки доценту кафедры университета Магнитогорска. Она перечислила 20 тысяч рублей со своего счета за совершение незаконных действий по написанию выпускной квалификационной работы», — отмечают в пресс-службе ведомства. Преступление выявили сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по области. Обвинительное заключение против студентки направлено в суд. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела в отношении доцента, обвиняемого в получении взятки, продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...