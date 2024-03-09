В Челябинском вузе доцент кафедры получил взятку от студентки

10 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

За 20 тысяч рублей доцент вуза пообещал написать диплом и помочь его защитить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентка одного из университетов города Магнитогорска Челябинской области передала доценту кафедры 20 тысяч рублей за написание диплома и его успешную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Перед судом предстанет 27-летняя жительница республики Башкортостан, обвиняемая в даче взятки доценту кафедры университета Магнитогорска. Она перечислила 20 тысяч рублей со своего счета за совершение незаконных действий по написанию выпускной квалификационной работы», — отмечают в пресс-службе ведомства. Преступление выявили сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по области. Обвинительное заключение против студентки направлено в суд. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела в отношении доцента, обвиняемого в получении взятки, продолжается.

Студентка одного из университетов города Магнитогорска Челябинской области передала доценту кафедры 20 тысяч рублей за написание диплома и его успешную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Перед судом предстанет 27-летняя жительница республики Башкортостан, обвиняемая в даче взятки доценту кафедры университета Магнитогорска. Она перечислила 20 тысяч рублей со своего счета за совершение незаконных действий по написанию выпускной квалификационной работы», — отмечают в пресс-службе ведомства. Преступление выявили сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по области. Обвинительное заключение против студентки направлено в суд. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела в отношении доцента, обвиняемого в получении взятки, продолжается.