Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала путевку на Олимпиаду в Париже

Челябинская тхэквондистка будет участвовать в олимпиаде в Париже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тхэквондистка из Челябинска Татьяна Минина вышла в финал на европейском турнире в Болгарии и завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области.

«Челябинская тхэквондистка вышла в финал квалификационного европейского турнира и получила лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже. Татьяна выиграла у соперниц из Сербии, Греции и Чехии», — сообщили в министерстве спорта региона. Финалы на турнире не проводились.

Счет в каждом раунде составил 2:0 в пользу Мининой. Она также участвовала в Олимпийских играх 2020 в Токио и получила серебряную медаль. Спортсменка принесла РФ седьмую олимпийскую награду.