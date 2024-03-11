Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала путевку на Олимпиаду в Париже

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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная россии, олимпийцы, олимпийская, минина татьяна
Челябинская тхэквондистка будет участвовать в олимпиаде в Париже Фото:

Тхэквондистка из Челябинска Татьяна Минина вышла в финал на европейском турнире в Болгарии и завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области.

«Челябинская тхэквондистка вышла в финал квалификационного европейского турнира и получила лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже. Татьяна выиграла у соперниц из Сербии, Греции и Чехии», — сообщили в министерстве спорта региона. Финалы на турнире не проводились.

Счет в каждом раунде составил 2:0 в пользу Мининой. Она также участвовала в Олимпийских играх 2020 в Токио и получила серебряную медаль. Спортсменка принесла РФ седьмую олимпийскую награду.

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Тхэквондистка из Челябинска Татьяна Минина вышла в финал на европейском турнире в Болгарии и завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области. «Челябинская тхэквондистка вышла в финал квалификационного европейского турнира и получила лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже. Татьяна выиграла у соперниц из Сербии, Греции и Чехии», — сообщили в министерстве спорта региона. Финалы на турнире не проводились. Счет в каждом раунде составил 2:0 в пользу Мининой. Она также участвовала в Олимпийских играх 2020 в Токио и получила серебряную медаль. Спортсменка принесла РФ седьмую олимпийскую награду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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