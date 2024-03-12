В Кремле ответили на желание Пашиняна «избавиться» от российских пограничников

Контакты между Арменией и Россией будут продолжаться, заявил Дмитрий Песков
Российские власти контактируют с коллегами из Армении по поводу возможного отказа Еревана от пограничников из РФ. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ведомственное письмо было получено на этот счет. По линии ведомств осуществляются контакты. Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — заявил Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту «Звартноц» без помощи российских пограничников. Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу.
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