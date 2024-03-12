Политика В Кремле ответили на желание Пашиняна «избавиться» от российских пограничников Песков: Россия и Армения контактируют по поводу ситуации с пограничниками из РФ 12 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Контакты между Арменией и Россией будут продолжаться, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти контактируют с коллегами из Армении по поводу возможного отказа Еревана от пограничников из РФ. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведомственное письмо было получено на этот счет. По линии ведомств осуществляются контакты. Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — заявил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту «Звартноц» без помощи российских пограничников. Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу. Российские власти контактируют с коллегами из Армении по поводу возможного отказа Еревана от пограничников из РФ. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведомственное письмо было получено на этот счет. По линии ведомств осуществляются контакты. Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — заявил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту «Звартноц» без помощи российских пограничников. Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям