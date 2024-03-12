В Кремле ответили на желание Пашиняна «избавиться» от российских пограничников

Песков: Россия и Армения контактируют по поводу ситуации с пограничниками из РФ
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Контакты между Арменией и Россией будут продолжаться, заявил Дмитрий Песков Фото:

Российские власти контактируют с коллегами из Армении по поводу возможного отказа Еревана от пограничников из РФ. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведомственное письмо было получено на этот счет. По линии ведомств осуществляются контакты. Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — заявил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту «Звартноц» без помощи российских пограничников. Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу.

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Российские власти контактируют с коллегами из Армении по поводу возможного отказа Еревана от пограничников из РФ. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведомственное письмо было получено на этот счет. По линии ведомств осуществляются контакты. Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — заявил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту «Звартноц» без помощи российских пограничников. Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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