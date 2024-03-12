При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли 15 человек

При крушении Ил-76 погибло 15 человек
новость из сюжетаВ Ивановской области разбился военный Ил-76
При крушении самолета Ил-76 в Ивановской области было обнаружено 15 тел погибших. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«15 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что на борту находилось семь пассажиров и восемь членов экипажа.
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