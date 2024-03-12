При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли 15 человек

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Виды города. Челябинск, провода, самолет
При крушении Ил-76 погибло 15 человек Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

При крушении самолета Ил-76 в Ивановской области было обнаружено 15 тел погибших. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«15 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что на борту находилось семь пассажиров и восемь членов экипажа.

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При крушении самолета Ил-76 в Ивановской области было обнаружено 15 тел погибших. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «15 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что на борту находилось семь пассажиров и восемь членов экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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