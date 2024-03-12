12 марта 2024

В Челябинске на газовой заправке у «Алмаза» загорелась маршрутка

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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, пожарная машина, огонь, учения мчс, тушение пожара, ликвидация пожара
Пожар вспыхнул около 23 часов на заправке у ТК «Алмаз» Фото:

В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе напротив ТРК «Алмаз» в ночь на 13 марта на заправочной станции произошел пожар. Загорелось маршрутное такси, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. АГЗС не повреждена», — сообщили в пресс-службе.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 23 часов. Главная опасность в том, что на заправке находились резервуары с пропаном или метаном. Но огнеборцы сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар.

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В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе напротив ТРК «Алмаз» в ночь на 13 марта на заправочной станции произошел пожар. Загорелось маршрутное такси, сообщили в главном управлении МЧС по региону. «Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. АГЗС не повреждена», — сообщили в пресс-службе. По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 23 часов. Главная опасность в том, что на заправке находились резервуары с пропаном или метаном. Но огнеборцы сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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