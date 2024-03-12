В Челябинске на газовой заправке у «Алмаза» загорелась маршрутка

Пожар вспыхнул около 23 часов на заправке у ТК «Алмаз»
В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе напротив ТРК «Алмаз» в ночь на 13 марта на заправочной станции произошел пожар. Загорелось маршрутное такси, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. АГЗС не повреждена», — сообщили в пресс-службе.
По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 23 часов. Главная опасность в том, что на заправке находились резервуары с пропаном или метаном. Но огнеборцы сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар.
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