Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске на газовой заправке у «Алмаза» загорелась маршрутка 13 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 + Пожар вспыхнул около 23 часов на заправке у ТК «Алмаз» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе напротив ТРК «Алмаз» в ночь на 13 марта на заправочной станции произошел пожар. Загорелось маршрутное такси, сообщили в главном управлении МЧС по региону. «Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. АГЗС не повреждена», — сообщили в пресс-службе. По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 23 часов. Главная опасность в том, что на заправке находились резервуары с пропаном или метаном. Но огнеборцы сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар. В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе напротив ТРК «Алмаз» в ночь на 13 марта на заправочной станции произошел пожар. Загорелось маршрутное такси, сообщили в главном управлении МЧС по региону. «Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. АГЗС не повреждена», — сообщили в пресс-службе. По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 23 часов. Главная опасность в том, что на заправке находились резервуары с пропаном или метаном. Но огнеборцы сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям