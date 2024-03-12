12 марта 2024

Мама Миши Бахтина со СМА вышла на пикет к резиденции Куйвашева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Яна хочет добиться для своего ребенка терапии препаратом «Рисдиплам» Фото:
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Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

В Екатеринбурге мама страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА) Миши Бахтина Яна вышла на одиночный пикет у здания резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи.

«Яна сегодня вышла на пикет. Бахтина хочет, чтобы президент России Владимир Путин заметил семью и помог с получением лекарства», — пояснила Липинская.

Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

Мама трехлетнего Миши Бахтина вышла на одиночный пикет
Мама трехлетнего Миши Бахтина вышла на одиночный пикет
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В Екатеринбурге мама страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА) Миши Бахтина Яна вышла на одиночный пикет у здания резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «Яна сегодня вышла на пикет. Бахтина хочет, чтобы президент России Владимир Путин заметил семью и помог с получением лекарства», — пояснила Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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