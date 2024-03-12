12 марта 2024

В УрФО за три года провели газ почти к 100 тысячам участков

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Субсидии ускорят процесс установки газового оборудования, отметил Якушев Фото:

В регионах Уральского федерального округа за последние три года провели газ к 98,9 тысячам участков благодаря социальной газификации, проводимой по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«За три года работы регионы УрФО достигли хороших результатов: газ был подведен к 98,9 тысячи участков. В марте 2024 года по поручению главы государства правительство России 57 регионам страны направлены дополнительные субсидии на поддержку льготных категорий граждан, которые участвуют в программе социальной газификации», — сказал Якушев.

По его словам, субсидия поможет льготникам ускорить процесс установки и приобретения газового оборудования. «Снижать тем самым нагрузку на семейный бюджет», — отметил полпред Путина.

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В регионах Уральского федерального округа за последние три года провели газ к 98,9 тысячам участков благодаря социальной газификации, проводимой по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «За три года работы регионы УрФО достигли хороших результатов: газ был подведен к 98,9 тысячи участков. В марте 2024 года по поручению главы государства правительство России 57 регионам страны направлены дополнительные субсидии на поддержку льготных категорий граждан, которые участвуют в программе социальной газификации», — сказал Якушев. По его словам, субсидия поможет льготникам ускорить процесс установки и приобретения газового оборудования. «Снижать тем самым нагрузку на семейный бюджет», — отметил полпред Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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