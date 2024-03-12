В УрФО за три года провели газ почти к 100 тысячам участков

В регионах Уральского федерального округа за последние три года провели газ к 98,9 тысячам участков благодаря социальной газификации, проводимой по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
«За три года работы регионы УрФО достигли хороших результатов: газ был подведен к 98,9 тысячи участков. В марте 2024 года по поручению главы государства правительство России 57 регионам страны направлены дополнительные субсидии на поддержку льготных категорий граждан, которые участвуют в программе социальной газификации», — сказал Якушев.
По его словам, субсидия поможет льготникам ускорить процесс установки и приобретения газового оборудования. «Снижать тем самым нагрузку на семейный бюджет», — отметил полпред Путина.
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