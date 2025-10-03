Медики отпустили домой свердловчанина после ДТП, а на следующий день он умер. Видео

В день госпитализации мужчину отпустили домой
В день госпитализации мужчину отпустили домой

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 29 сентября автобус снес 54-летнего мужчину, его госпитализировали и вскоре отпустили домой. На следующий день пострадавший скончался от полученных травм у себя в квартире, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«После наезда водитель ограничился вызовом скорой медпомощи. Оценив состояние пешехода как удовлетворительное, он нарушил ПДД, не сообщив о происшествии в полицию, и покинул место ДТП. Пострадавший был доставлен в горбольницу №4, где ему оказали медпомощь и отпустили. На следующие сутки пострадавший скончался у себя дома. По предварительным данным, смерть наступила в результате травм, полученных в ДТП», — пояснили в ведомстве.

В роковой день за рулем автобуса был 72-летний мужчина, который ехал на заправку после рабочей смены. Пешеход, в свою очередь, уселся посреди дороги, не обращая внимания на машины, и был сбит.

Сотрудники полиции организовали расследование. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя, скрывшего факт ДТП.

