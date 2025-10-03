В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 29 сентября автобус снес 54-летнего мужчину, его госпитализировали и вскоре отпустили домой. На следующий день пострадавший скончался от полученных травм у себя в квартире, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«После наезда водитель ограничился вызовом скорой медпомощи. Оценив состояние пешехода как удовлетворительное, он нарушил ПДД, не сообщив о происшествии в полицию, и покинул место ДТП. Пострадавший был доставлен в горбольницу №4, где ему оказали медпомощь и отпустили. На следующие сутки пострадавший скончался у себя дома. По предварительным данным, смерть наступила в результате травм, полученных в ДТП», — пояснили в ведомстве.
В роковой день за рулем автобуса был 72-летний мужчина, который ехал на заправку после рабочей смены. Пешеход, в свою очередь, уселся посреди дороги, не обращая внимания на машины, и был сбит.
Сотрудники полиции организовали расследование. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя, скрывшего факт ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!