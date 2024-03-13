В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, пробка, автомобильный затор, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
На место ДТП приехала скорая помощь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Суходольская-Савкова произошло жесткое ДТП. Одна из машин перевернулась на бок. Об этом сообщили очевидцы.

«Жесткое ДТП на Суходольской-Савкова. [На месте ДТП работают — прим. URA.RU] скорая, МЧС», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что одна из машин лежит на боку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Суходольская-Савкова произошло жесткое ДТП. Одна из машин перевернулась на бок. Об этом сообщили очевидцы. «Жесткое ДТП на Суходольской-Савкова. [На месте ДТП работают — прим. URA.RU] скорая, МЧС», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что одна из машин лежит на боку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...