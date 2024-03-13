На место ДТП приехала скорая помощь (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Суходольская-Савкова произошло жесткое ДТП. Одна из машин перевернулась на бок. Об этом сообщили очевидцы.
«Жесткое ДТП на Суходольской-Савкова. [На месте ДТП работают — прим. URA.RU] скорая, МЧС», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что одна из машин лежит на боку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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