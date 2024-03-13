В Перми прокатчики электросамокатов массово оспаривают решения властей о штрафах

14 марта 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

У властей Перми не получается штрафовать кикшеринговые сервисы Фото: Илья Московец © URA.RU Сервисы Woosh и UrenWoosh оспаривают решения администраций районов Перми о штрафах за нарушение правил благоустройства при размещении электросамокатов на улицах города. В базе арбитражного суда насчитывается более 20 таких заявлений. «Арбитражный суд Пермского края стал массово удовлетворять заявления Woosh и Urent. Истцы направили 23 заявления. Суд соглашается с позицией заявителей — краевым законом предусмотрена ответственность только за складирование имущества, предназначенного для личного пользования и реализации», — на судебные постановления ссылается «Коммерсант-Прикамье». Электросамокаты, которые сдают в аренду, к указанному имуществу не относятся. В свою очередь, городские власти намерены поменять правила для ограничения парковки. Из документов следует, что административные протоколы составлялись после того, как должностные лица находили электросамокаты на пермских улицах вне зон велопарковок. В феврале текущего года мэрия решила запретить размещать электросамокаты в центре Перми. Якобы об этом попросили горожане. Позже выяснилось, что власти в одностороннем порядке расторгли соглашения с Woosh и Urent. Чиновники пояснили, что сервисы нарушали договоренности. Кроме того, в стране начали действовать новые правила дорожного движения, в соответствии с которыми СИМ теперь относятся к категории транспортных средств. Прокатчики с таким решением не согласились, отметив, что не отказываются от работы в прикамской столице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервисы Woosh и UrenWoosh оспаривают решения администраций районов Перми о штрафах за нарушение правил благоустройства при размещении электросамокатов на улицах города. В базе арбитражного суда насчитывается более 20 таких заявлений. «Арбитражный суд Пермского края стал массово удовлетворять заявления Woosh и Urent. Истцы направили 23 заявления. Суд соглашается с позицией заявителей — краевым законом предусмотрена ответственность только за складирование имущества, предназначенного для личного пользования и реализации», — на судебные постановления ссылается «Коммерсант-Прикамье». Электросамокаты, которые сдают в аренду, к указанному имуществу не относятся. В свою очередь, городские власти намерены поменять правила для ограничения парковки. Из документов следует, что административные протоколы составлялись после того, как должностные лица находили электросамокаты на пермских улицах вне зон велопарковок. В феврале текущего года мэрия решила запретить размещать электросамокаты в центре Перми. Якобы об этом попросили горожане. Позже выяснилось, что власти в одностороннем порядке расторгли соглашения с Woosh и Urent. Чиновники пояснили, что сервисы нарушали договоренности. Кроме того, в стране начали действовать новые правила дорожного движения, в соответствии с которыми СИМ теперь относятся к категории транспортных средств. Прокатчики с таким решением не согласились, отметив, что не отказываются от работы в прикамской столице.