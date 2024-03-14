На челябинца, сломавшего актеру череп, завели уголовное дело

14 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Актер попал в больницу после дорожного конфликта с переломом черепа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 25-летнего жителя Челябинска, который в ходе дорожного конфликта сломал актеру Валентину Гордееву череп, завели уголовное дело. Меру пресечения избрали накануне, 13 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Челябинску. «По факту причинения телесных повреждений 32-летнему мужчине в отделе полиции „Северо-Западный“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемому, ранее не судимому 25-летнему жителю Челябинска, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о том, что челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Драку разнял очевидец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 25-летнего жителя Челябинска, который в ходе дорожного конфликта сломал актеру Валентину Гордееву череп, завели уголовное дело. Меру пресечения избрали накануне, 13 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Челябинску. «По факту причинения телесных повреждений 32-летнему мужчине в отделе полиции „Северо-Западный“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемому, ранее не судимому 25-летнему жителю Челябинска, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о том, что челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Драку разнял очевидец.