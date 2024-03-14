На челябинца, сломавшего актеру череп, завели уголовное дело

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Актер попал в больницу после дорожного конфликта с переломом черепа Фото:

На 25-летнего жителя Челябинска, который в ходе дорожного конфликта сломал актеру Валентину Гордееву череп, завели уголовное дело. Меру пресечения избрали накануне, 13 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Челябинску.

«По факту причинения телесных повреждений 32-летнему мужчине в отделе полиции „Северо-Западный“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемому, ранее не судимому 25-летнему жителю Челябинска, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о том, что челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Драку разнял очевидец.

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На 25-летнего жителя Челябинска, который в ходе дорожного конфликта сломал актеру Валентину Гордееву череп, завели уголовное дело. Меру пресечения избрали накануне, 13 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Челябинску. «По факту причинения телесных повреждений 32-летнему мужчине в отделе полиции „Северо-Западный“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемому, ранее не судимому 25-летнему жителю Челябинска, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о том, что челябинский актер Валентин Гордеев попал в больницу с переломом черепа после ссоры на дороге. Драку разнял очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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