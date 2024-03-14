Пермяки пожелали вступить в ряды ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку

14 марта 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» решают различные задачи в странах Африки Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае несколько человек обратились в частную военную компанию «Вагнер (ЧВК) для того, чтобы отправиться в страны Африки. Информация о наборе бойцов на днях появилась в telegram-канале Grey Zone, который освещает спецоперацию. В сообщении telegram-канала было сказано, что ЧВК требуются штурмовики и операторы беспилотных летательных аппаратов. В пермском представительстве ЧВК «Вагнер» URA.RU подтвердили эту информацию. «Действительно, набор кандидатов [в частную военную компанию „Вагнер“] для командировки в Африку идет. Требуются те же спецы, которые были указаны в посте Grey Zone. Несколько человек в Пермском крае уже откликнулись на вакансии», — отметил представитель компании. Ранее URA.RU рассказывало, что сейчас несколько пермяков в составе ЧВК «Вагнер» выполняют боевые задачи в двух странах Африки: Мали и Центральноафриканской республике (ЦАР). В их задачи в том числе входит охрана баз от наемников и сопровождение конвоев от нападения боевиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае несколько человек обратились в частную военную компанию «Вагнер (ЧВК) для того, чтобы отправиться в страны Африки. Информация о наборе бойцов на днях появилась в telegram-канале Grey Zone, который освещает спецоперацию. В сообщении telegram-канала было сказано, что ЧВК требуются штурмовики и операторы беспилотных летательных аппаратов. В пермском представительстве ЧВК «Вагнер» URA.RU подтвердили эту информацию. «Действительно, набор кандидатов [в частную военную компанию „Вагнер“] для командировки в Африку идет. Требуются те же спецы, которые были указаны в посте Grey Zone. Несколько человек в Пермском крае уже откликнулись на вакансии», — отметил представитель компании. Ранее URA.RU рассказывало, что сейчас несколько пермяков в составе ЧВК «Вагнер» выполняют боевые задачи в двух странах Африки: Мали и Центральноафриканской республике (ЦАР). В их задачи в том числе входит охрана баз от наемников и сопровождение конвоев от нападения боевиков.