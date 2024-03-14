Пермяки пожелали вступить в ряды ЧВК «Вагнер» для отправки в Африку

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Бойцы ЧВК «Вагнер» решают различные задачи в странах Африки Фото:

В Пермском крае несколько человек обратились в частную военную компанию «Вагнер (ЧВК) для того, чтобы отправиться в страны Африки. Информация о наборе бойцов на днях появилась в telegram-канале Grey Zone, который освещает спецоперацию. В сообщении telegram-канала было сказано, что ЧВК требуются штурмовики и операторы беспилотных летательных аппаратов. В пермском представительстве ЧВК «Вагнер» URA.RU подтвердили эту информацию.

«Действительно, набор кандидатов [в частную военную компанию „Вагнер“] для командировки в Африку идет. Требуются те же спецы, которые были указаны в посте Grey Zone. Несколько человек в Пермском крае уже откликнулись на вакансии», — отметил представитель компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что сейчас несколько пермяков в составе ЧВК «Вагнер» выполняют боевые задачи в двух странах Африки: Мали и Центральноафриканской республике (ЦАР). В их задачи в том числе входит охрана баз от наемников и сопровождение конвоев от нападения боевиков.

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В Пермском крае несколько человек обратились в частную военную компанию «Вагнер (ЧВК) для того, чтобы отправиться в страны Африки. Информация о наборе бойцов на днях появилась в telegram-канале Grey Zone, который освещает спецоперацию. В сообщении telegram-канала было сказано, что ЧВК требуются штурмовики и операторы беспилотных летательных аппаратов. В пермском представительстве ЧВК «Вагнер» URA.RU подтвердили эту информацию. «Действительно, набор кандидатов [в частную военную компанию „Вагнер“] для командировки в Африку идет. Требуются те же спецы, которые были указаны в посте Grey Zone. Несколько человек в Пермском крае уже откликнулись на вакансии», — отметил представитель компании. Ранее URA.RU рассказывало, что сейчас несколько пермяков в составе ЧВК «Вагнер» выполняют боевые задачи в двух странах Африки: Мали и Центральноафриканской республике (ЦАР). В их задачи в том числе входит охрана баз от наемников и сопровождение конвоев от нападения боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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