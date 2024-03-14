Губернатор Комарова порекомендовала иностранцам фильм режиссера из ХМАО

14 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова прорекламировала фильм Александра Ханта иностранцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с иностранными делегатами Всемирного фестиваля молодежи, которые прилетели в Югру из Сочи. Глава региона порекомендовала гостям из 33 стран посмотреть криминальную драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» югорского режиссера Александра Ханта. «Но, на всякий случай, уточню, что фильм и сам режиссер стал лауреатом премии «Ника-2018» в номинации «Открытие года», — сообщила гостям Комарова во время встречи в ЮГУ. В ответ на просьбу модератора мероприятия «дайте переводчикам поработать» и перевести название фильма губернатор пошутила, что «это нужно просто запомнить». Губернатор рассказала гостям округа о других известных югорчанах: космонавте Сергее Рыжикове, художнике Геннадии Райшеве и спортсменах, чемпионах и олимпийцах. «Вся Россия — это теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас для всех ваших благородных начинаний», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что иностранные гости примут участие в званом ужине с семьями чиновников в ХМАО. Глава депгосслужбы Александр Деменко пообещал накормить их традиционными югорскими угощениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с иностранными делегатами Всемирного фестиваля молодежи, которые прилетели в Югру из Сочи. Глава региона порекомендовала гостям из 33 стран посмотреть криминальную драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» югорского режиссера Александра Ханта. «Но, на всякий случай, уточню, что фильм и сам режиссер стал лауреатом премии «Ника-2018» в номинации «Открытие года», — сообщила гостям Комарова во время встречи в ЮГУ. В ответ на просьбу модератора мероприятия «дайте переводчикам поработать» и перевести название фильма губернатор пошутила, что «это нужно просто запомнить». Губернатор рассказала гостям округа о других известных югорчанах: космонавте Сергее Рыжикове, художнике Геннадии Райшеве и спортсменах, чемпионах и олимпийцах. «Вся Россия — это теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас для всех ваших благородных начинаний», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что иностранные гости примут участие в званом ужине с семьями чиновников в ХМАО. Глава депгосслужбы Александр Деменко пообещал накормить их традиционными югорскими угощениями.