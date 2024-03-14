14 марта 2024

Губернатор Комарова порекомендовала иностранцам фильм режиссера из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова прорекламировала фильм Александра Ханта иностранцам Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с иностранными делегатами Всемирного фестиваля молодежи, которые прилетели в Югру из Сочи. Глава региона порекомендовала гостям из 33 стран посмотреть криминальную драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» югорского режиссера Александра Ханта.

«Но, на всякий случай, уточню, что фильм и сам режиссер стал лауреатом премии «Ника-2018» в номинации «Открытие года», — сообщила гостям Комарова во время встречи в ЮГУ. В ответ на просьбу модератора мероприятия «дайте переводчикам поработать» и перевести название фильма губернатор пошутила, что «это нужно просто запомнить».

Губернатор рассказала гостям округа о других известных югорчанах: космонавте Сергее Рыжикове, художнике Геннадии Райшеве и спортсменах, чемпионах и олимпийцах. «Вся Россия — это теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас для всех ваших благородных начинаний», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что иностранные гости примут участие в званом ужине с семьями чиновников в ХМАО. Глава депгосслужбы Александр Деменко пообещал накормить их традиционными югорскими угощениями.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с иностранными делегатами Всемирного фестиваля молодежи, которые прилетели в Югру из Сочи. Глава региона порекомендовала гостям из 33 стран посмотреть криминальную драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» югорского режиссера Александра Ханта. «Но, на всякий случай, уточню, что фильм и сам режиссер стал лауреатом премии «Ника-2018» в номинации «Открытие года», — сообщила гостям Комарова во время встречи в ЮГУ. В ответ на просьбу модератора мероприятия «дайте переводчикам поработать» и перевести название фильма губернатор пошутила, что «это нужно просто запомнить». Губернатор рассказала гостям округа о других известных югорчанах: космонавте Сергее Рыжикове, художнике Геннадии Райшеве и спортсменах, чемпионах и олимпийцах. «Вся Россия — это теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас для всех ваших благородных начинаний», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что иностранные гости примут участие в званом ужине с семьями чиновников в ХМАО. Глава депгосслужбы Александр Деменко пообещал накормить их традиционными югорскими угощениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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