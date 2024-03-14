14 марта 2024

В Турции раскрыли, когда пройдет встреча Путина с Эрдоганом

Эрдоган планирует встретиться с Путиным в апреле 2024 года
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган планирует встречу с Путиным Фото:

Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию ради встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Об этом сообщает турецкий информационный портал Ensonhaber

«[Вскоре] дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта и Путина», — сообщает Ensonhaber.

Визит Путина обсуждался после заявления Эрдогана о желании встретиться с ним после турецких выборов, которые пройдут 31 марта. Визит Путина станет продолжением активного диалога между двумя странами, который включает в себя обсуждение широкого спектра двусторонних отношений и региональных проблем.

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Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию ради встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Об этом сообщает турецкий информационный портал Ensonhaber «[Вскоре] дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта и Путина», — сообщает Ensonhaber. Визит Путина обсуждался после заявления Эрдогана о желании встретиться с ним после турецких выборов, которые пройдут 31 марта. Визит Путина станет продолжением активного диалога между двумя странами, который включает в себя обсуждение широкого спектра двусторонних отношений и региональных проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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