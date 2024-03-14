В Турции раскрыли, когда пройдет встреча Путина с Эрдоганом

Эрдоган планирует встретиться с Путиным в апреле 2024 года

15 марта 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Эрдоган планирует встречу с Путиным Фото: Официальный сайт Президента России Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию ради встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Об этом сообщает турецкий информационный портал Ensonhaber «[Вскоре] дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта и Путина», — сообщает Ensonhaber. Визит Путина обсуждался после заявления Эрдогана о желании встретиться с ним после турецких выборов, которые пройдут 31 марта. Визит Путина станет продолжением активного диалога между двумя странами, который включает в себя обсуждение широкого спектра двусторонних отношений и региональных проблем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию ради встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Об этом сообщает турецкий информационный портал Ensonhaber «[Вскоре] дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта и Путина», — сообщает Ensonhaber. Визит Путина обсуждался после заявления Эрдогана о желании встретиться с ним после турецких выборов, которые пройдут 31 марта. Визит Путина станет продолжением активного диалога между двумя странами, который включает в себя обсуждение широкого спектра двусторонних отношений и региональных проблем.