В Турции раскрыли, когда пройдет встреча Путина с Эрдоганом

Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию ради встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом состоится в апреле текущего года. Об этом сообщает турецкий информационный портал Ensonhaber
«[Вскоре] дипломатическая активность президента Эрдогана вновь ускорится. В апреле он примет президента Египта и Путина», —
Визит Путина обсуждался после заявления Эрдогана о желании встретиться с ним после турецких выборов, которые пройдут 31 марта. Визит Путина станет продолжением активного диалога между двумя странами, который включает в себя обсуждение широкого спектра двусторонних отношений и региональных проблем.
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