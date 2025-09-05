В Кремле высказались о гарантиях безопасности для России и Украины

Необходимо предоставить гарантии безопасности как Украине, так и России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России», — передает слова Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что нарушение основ безопасности, например, вовлечение Украины в НАТО, было одной из причин конфликта. Пресс-секретарь добавил, что в договоренностях в Стамбуле 2022 года были все гарантии безопасности. Иностранные военные контингенты не могут обеспечить безопасность Украины, так как это не устроит Россию, заключил Песков.
Как отмечалось ранее, российский лидер Владимир Путин категорически отверг возможность связи предоставления гарантий безопасности Украине с территориальными обменами. Сообщалось, что Путин неоднократно подчеркивал право любой страны, включая Украину, иметь систему безопасности, но без ущерба для интересов других государств. По его словам, Россия никогда не ставила и не обсуждала вопрос о гарантиях в обмен на территории.
