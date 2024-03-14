Челябинские машиностроители и металлурги за год внесли налогов в 1,5 раза больше

15 марта 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

В управлении ФНС назвали крупнейших плательщиков налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Металлургические и машиностроительные предприятия Челябинской области в 2023 году заплатили в 1,5 раза больше налогов, чем в 2022 году. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФНС по региону, из полутриллиона уплаченных всеми налогоплательщиками рублей на данные две группы пришлось 161,4 миллиарда рублей. «Среди обрабатывающих производств 54,3% платежей (139 млрд рублей) внесены организациями металлургических производств и производствами готовых металлических изделий. По сравнению с 2022 годом их размер увеличился в 1,5 раза, или на 48,8 млрд рублей», — пояснили URA.RU в УФНС. Машиностроители сформировали 8,8% поступлений среди всех обрабатывающих производств Доля соответствует 22,4 млрд рублей. Это в 1,5 раза, или на 7,5 млрд рублей, больше 2022 года. В целом на обрабатывающие производства пришлось 49,8% всех налоговых поступлений в регионе. За 2023 год их платежи увеличились в 1,6 раза, составив 255,6 млрд рублей. По ряду направлений рост налоговых поступлений был выше, чем у двух названных групп. Так, в 1,7 раза больше налогов заплатили производители минеральных продуктов и пищевики. В результате первые внесли в бюджеты 15,9 млрд рублей, обеспечив прирост в 6,4 миллиарда. Вторые заплатили 10 миллиардов, прибавив 4,3 млрд рублей. Производители химических веществ и продуктов стали вместе перечислили 11,1 млрд рублей, добавив 4,2 млрд рублей (рост — 1,6 раза). Почти столько же, в 1,5 раза, увеличились налоги от транспортников, которые заплатили 22,4 млрд рублей (больше уровня 2022 года на 7,7 млрд рублей). Наиболее впечатляющих темпов роста добились предприятия по добыче полезных ископаемых (плюс 37,3%), производители электроэнергии, газа и пара (увеличение на 30,3%), представители торговли (рост на 12,3%). Первые перечислили 41,4 млрд рублей (плюс 11,3 млрд), вторые — 62,9 млрд рублей (увеличение на 11,1 млрд рублей), третьи — 15,5 млрд рублей (прибавка 3,6 млрд рублей). Меньше остальных прирост обеспечили строители. Рост поступлений составил 1,3 раза, достигнув 20,6 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Металлургические и машиностроительные предприятия Челябинской области в 2023 году заплатили в 1,5 раза больше налогов, чем в 2022 году. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФНС по региону, из полутриллиона уплаченных всеми налогоплательщиками рублей на данные две группы пришлось 161,4 миллиарда рублей. «Среди обрабатывающих производств 54,3% платежей (139 млрд рублей) внесены организациями металлургических производств и производствами готовых металлических изделий. По сравнению с 2022 годом их размер увеличился в 1,5 раза, или на 48,8 млрд рублей», — пояснили URA.RU в УФНС. Машиностроители сформировали 8,8% поступлений среди всех обрабатывающих производств Доля соответствует 22,4 млрд рублей. Это в 1,5 раза, или на 7,5 млрд рублей, больше 2022 года. В целом на обрабатывающие производства пришлось 49,8% всех налоговых поступлений в регионе. За 2023 год их платежи увеличились в 1,6 раза, составив 255,6 млрд рублей. По ряду направлений рост налоговых поступлений был выше, чем у двух названных групп. Так, в 1,7 раза больше налогов заплатили производители минеральных продуктов и пищевики. В результате первые внесли в бюджеты 15,9 млрд рублей, обеспечив прирост в 6,4 миллиарда. Вторые заплатили 10 миллиардов, прибавив 4,3 млрд рублей. Производители химических веществ и продуктов стали вместе перечислили 11,1 млрд рублей, добавив 4,2 млрд рублей (рост — 1,6 раза). Почти столько же, в 1,5 раза, увеличились налоги от транспортников, которые заплатили 22,4 млрд рублей (больше уровня 2022 года на 7,7 млрд рублей). Наиболее впечатляющих темпов роста добились предприятия по добыче полезных ископаемых (плюс 37,3%), производители электроэнергии, газа и пара (увеличение на 30,3%), представители торговли (рост на 12,3%). Первые перечислили 41,4 млрд рублей (плюс 11,3 млрд), вторые — 62,9 млрд рублей (увеличение на 11,1 млрд рублей), третьи — 15,5 млрд рублей (прибавка 3,6 млрд рублей). Меньше остальных прирост обеспечили строители. Рост поступлений составил 1,3 раза, достигнув 20,6 млрд рублей.