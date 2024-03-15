В свердловской школе охранник подрался с подростком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Драку остановил второй охранник Фото:

В Ивделе (Свердловская область) в школе №1 охранник подрался с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Школьник дерется с мужиком в фойе школы №1», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя». Судя по видео, конфликт начался, когда охранник услышал мат от подростка, решив его отвести к директору учреждения. Школьник отказался, что привело к повышенным тонам в разговоре, а впоследствии к драке. Другие учащиеся наблюдали за потасовкой, пока ее не остановил второй охранник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Ивделя. На момент публикации ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ивделе (Свердловская область) в школе №1 охранник подрался с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Школьник дерется с мужиком в фойе школы №1», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя». Судя по видео, конфликт начался, когда охранник услышал мат от подростка, решив его отвести к директору учреждения. Школьник отказался, что привело к повышенным тонам в разговоре, а впоследствии к драке. Другие учащиеся наблюдали за потасовкой, пока ее не остановил второй охранник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Ивделя. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...