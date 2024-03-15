Происшествия В свердловской школе охранник подрался с подростком. Видео 15 марта 2024 в 20:01 Размер текста - 17 + Драку остановил второй охранник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) в школе №1 охранник подрался с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Школьник дерется с мужиком в фойе школы №1», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя». Судя по видео, конфликт начался, когда охранник услышал мат от подростка, решив его отвести к директору учреждения. Школьник отказался, что привело к повышенным тонам в разговоре, а впоследствии к драке. Другие учащиеся наблюдали за потасовкой, пока ее не остановил второй охранник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Ивделя. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ивделе (Свердловская область) в школе №1 охранник подрался с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Школьник дерется с мужиком в фойе школы №1», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя». Судя по видео, конфликт начался, когда охранник услышал мат от подростка, решив его отвести к директору учреждения. Школьник отказался, что привело к повышенным тонам в разговоре, а впоследствии к драке. Другие учащиеся наблюдали за потасовкой, пока ее не остановил второй охранник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Ивделя. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям