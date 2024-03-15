В Ивделе (Свердловская область) в школе №1 охранник подрался с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Школьник дерется с мужиком в фойе школы №1», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя». Судя по видео, конфликт начался, когда охранник услышал мат от подростка, решив его отвести к директору учреждения. Школьник отказался, что привело к повышенным тонам в разговоре, а впоследствии к драке. Другие учащиеся наблюдали за потасовкой, пока ее не остановил второй охранник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Ивделя. На момент публикации ответ получить не удалось.
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