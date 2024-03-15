Полянский: Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения власти

16 марта 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский готов пожертвовать последними украинцами для удержания власти Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готов «утопить в крови всю страну», чтобы остаться у власти, а для сокрытия этой темы он устраивает провокации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами», — сказал Полянский на заседании Совета безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что данную тему Зеленский пытается скрыть за громкими провокациями. Полянский уточнил, что Запад не замечает нелегитимность режима и «преступления» украинского лидера. По его словам, западные страны также не замечают «преступления и диктаторские решения» Зеленского. Вечером 15 марта Зеленский анонсировал нанесение ударов по территории России, передает RT. На фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей украинский лидер обсудил с главкомом ВСУ применение ударных и дальнобойных дронов по российской логистике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский готов «утопить в крови всю страну», чтобы остаться у власти, а для сокрытия этой темы он устраивает провокации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами», — сказал Полянский на заседании Совета безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что данную тему Зеленский пытается скрыть за громкими провокациями. Полянский уточнил, что Запад не замечает нелегитимность режима и «преступления» украинского лидера. По его словам, западные страны также не замечают «преступления и диктаторские решения» Зеленского. Вечером 15 марта Зеленский анонсировал нанесение ударов по территории России, передает RT. На фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей украинский лидер обсудил с главкомом ВСУ применение ударных и дальнобойных дронов по российской логистике.