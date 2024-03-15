15 марта 2024

Полянский: Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения власти

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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, зеленский владимир,  stock
Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский готов пожертвовать последними украинцами для удержания власти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов «утопить в крови всю страну», чтобы остаться у власти, а для сокрытия этой темы он устраивает провокации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами», — сказал Полянский на заседании Совета безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что данную тему Зеленский пытается скрыть за громкими провокациями.

Полянский уточнил, что Запад не замечает нелегитимность режима и «преступления» украинского лидера. По его словам, западные страны также не замечают «преступления и диктаторские решения» Зеленского.

Вечером 15 марта Зеленский анонсировал нанесение ударов по территории России, передает RT. На фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей украинский лидер обсудил с главкомом ВСУ применение ударных и дальнобойных дронов по российской логистике.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов «утопить в крови всю страну», чтобы остаться у власти, а для сокрытия этой темы он устраивает провокации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами», — сказал Полянский на заседании Совета безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что данную тему Зеленский пытается скрыть за громкими провокациями. Полянский уточнил, что Запад не замечает нелегитимность режима и «преступления» украинского лидера. По его словам, западные страны также не замечают «преступления и диктаторские решения» Зеленского. Вечером 15 марта Зеленский анонсировал нанесение ударов по территории России, передает RT. На фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей украинский лидер обсудил с главкомом ВСУ применение ударных и дальнобойных дронов по российской логистике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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