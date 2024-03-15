15 марта 2024

Каждый третий житель Челябинска доволен своей карьерой

«Авито»: каждый третий житель Челябинска доволен своей карьерой
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Карьера для россиян крайне важна, показал опрос Фото:

Челябинск занял третье место в рейтинге городов, где жители довольны своей карьерой. Карьера сложилась удачно у 36% опрошенных, сообщили URA.RU аналитики «Авито Работа».

«Третье место в рейтинге занял Челябинск (36%). Лидером среди городов России оказался Волгоград — почти половина (46%) опрошенных жителей оказались довольны своей карьерой, оценив ее на девять-десять баллов из десяти», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Второе место в рейтинге заняла Уфа. Там карьерой довольны 38% респондентов. Всего в опросе приняли участие более семи тысяч человек по всей стране.

Больше всего своей карьерой довольны топ-менеджеры и директора (59%), руководители отделов или департаментов (46%), а также высококвалифицированные специалисты (34%). Карьера для россиян крайне важна, показал опрос. Для 82% респондентов профессиональное развитие является основным приоритетом.

В Челябинске ранее назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров. В феврале 2024 года в топ-3 вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. Так, в Челябинске монтажник входных и межкомнатных дверей может получать от 90 тысяч рублей.

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Челябинск занял третье место в рейтинге городов, где жители довольны своей карьерой. Карьера сложилась удачно у 36% опрошенных, сообщили URA.RU аналитики «Авито Работа». «Третье место в рейтинге занял Челябинск (36%). Лидером среди городов России оказался Волгоград — почти половина (46%) опрошенных жителей оказались довольны своей карьерой, оценив ее на девять-десять баллов из десяти», — сообщили в пресс-службе сервиса. Второе место в рейтинге заняла Уфа. Там карьерой довольны 38% респондентов. Всего в опросе приняли участие более семи тысяч человек по всей стране. Больше всего своей карьерой довольны топ-менеджеры и директора (59%), руководители отделов или департаментов (46%), а также высококвалифицированные специалисты (34%). Карьера для россиян крайне важна, показал опрос. Для 82% респондентов профессиональное развитие является основным приоритетом. В Челябинске ранее назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров. В феврале 2024 года в топ-3 вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства, сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. Так, в Челябинске монтажник входных и межкомнатных дверей может получать от 90 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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