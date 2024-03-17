Депутат Вихарев призвал екатеринбуржцев на выборы. Фото

17 марта 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев принял участие в президентских выборах Фото: Дмитрий Иванов новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Лидер фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев сработал на повышение явки на президентских выборах, а перед этим поучаствовал в голосовании и лично, в первый же день. Его волонтерский центр уже несколько недель информирует горожан о главной кампании 2024 года — в том числе уличными активностями. «Проехался по избирательным участкам, поговорил с представителями УИК, работа идет хорошо. Сегодня последний день голосования, который определит будущее нашей страны. Я уже свой выбор сделал, приглашаю и вас!» — призвал Вихарев. Во время «рейда» по избирательным участкам Вихарев встретил девушку, которая в свой день рождения решила впервые проголосовать. Вихарев подарил ей свой волонтерский жилет. Орджоникидзевский район, на территории которого он развернул основную работу, показал 64,26%. Только в феврале Вихарев провел на этой территории более 20 мероприятий — кинопоказы, встречи с жильцами многоквартирных домов, награждение грамотами думы сотрудников четырех управляющих компаний, тренировки с организованным им клубом скандинавской ходьбы, футболистами и боксерами, автопробег ко Дню защитника Отечества. Непосредственно в дни выборов депутат постоянно находился на избирательных участках, а также консультировал горожан в своей приемной на ул. Старых Большевиков, 29. «Большая работа была проведена и с молодым поколением, с теми, кто ходил на выборы президента впервые. Для студентов я провел экскурсию в городскую думу, выступил на лекциях в УрГПУ, рассказал об избирательном праве на региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и юбилее 67-й школы. Ребята охотно задавали вопросы и были активно включены в процесс подготовки к выборам», — поделился Вихарев. «В дни голосования работа велась каждую минуту. Мы раздавали флажки горожанам в Орджоникидзевском, Кировском, Железнодорожном, Октябрьском, Верх-Исетском районах, поднимали настроение прохожим. Наши волонтеры развозили пирожки сотрудникам участковых комиссий, полиции, МЧС и многим другим, причастным к выборам. Также мы патрулировали улицы города, дежурили у самых популярных участков, нам было важно, чтобы выборы прошли честно, без провокаций!» — рассказал URA.RU один из волонтеров центра Вихарева. На базе центра, кстати, работал и колл-центр, который оповещал горожан о голосовании. Как писало URA.RU, по состоянию к 15 часам 17 марта в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Таким образом, регион уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%. Всю важную информацию с выборов агентство собирает в онлайн-трансляции. Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Фото: Дмитрий Иванов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев сработал на повышение явки на президентских выборах, а перед этим поучаствовал в голосовании и лично, в первый же день. Его волонтерский центр уже несколько недель информирует горожан о главной кампании 2024 года — в том числе уличными активностями. «Проехался по избирательным участкам, поговорил с представителями УИК, работа идет хорошо. Сегодня последний день голосования, который определит будущее нашей страны. Я уже свой выбор сделал, приглашаю и вас!» — призвал Вихарев. Во время «рейда» по избирательным участкам Вихарев встретил девушку, которая в свой день рождения решила впервые проголосовать. Вихарев подарил ей свой волонтерский жилет. Орджоникидзевский район, на территории которого он развернул основную работу, показал 64,26%. Только в феврале Вихарев провел на этой территории более 20 мероприятий — кинопоказы, встречи с жильцами многоквартирных домов, награждение грамотами думы сотрудников четырех управляющих компаний, тренировки с организованным им клубом скандинавской ходьбы, футболистами и боксерами, автопробег ко Дню защитника Отечества. Непосредственно в дни выборов депутат постоянно находился на избирательных участках, а также консультировал горожан в своей приемной на ул. Старых Большевиков, 29. «Большая работа была проведена и с молодым поколением, с теми, кто ходил на выборы президента впервые. Для студентов я провел экскурсию в городскую думу, выступил на лекциях в УрГПУ, рассказал об избирательном праве на региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и юбилее 67-й школы. Ребята охотно задавали вопросы и были активно включены в процесс подготовки к выборам», — поделился Вихарев. «В дни голосования работа велась каждую минуту. Мы раздавали флажки горожанам в Орджоникидзевском, Кировском, Железнодорожном, Октябрьском, Верх-Исетском районах, поднимали настроение прохожим. Наши волонтеры развозили пирожки сотрудникам участковых комиссий, полиции, МЧС и многим другим, причастным к выборам. Также мы патрулировали улицы города, дежурили у самых популярных участков, нам было важно, чтобы выборы прошли честно, без провокаций!» — рассказал URA.RU один из волонтеров центра Вихарева. На базе центра, кстати, работал и колл-центр, который оповещал горожан о голосовании. Как писало URA.RU, по состоянию к 15 часам 17 марта в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Таким образом, регион уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%. Всю важную информацию с выборов агентство собирает в онлайн-трансляции.