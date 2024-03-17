17 марта 2024
16 марта 2024

В какие страны из Челябинска можно уехать на поезде

Из Челябинска на поезде можно уехать в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, пассажир, ржд, поезд
Уехать за границу из Челябинска можно на поезде Фото:

Из Челябинска с 3 июня запустят сезонны поезд №425/426 Калининград-Челябинск, который будет делать остановку в столице республике Беларусь городе Минске. Поезда чаще выбирают для путешествий по России. Но можно попробовать отправиться на поезде в отпуск и за границу. До каких стран из Челябинска следуют поезда, как часто и сколько стоят билеты, в подборке URA.RU.

Казахстан

Доступные города: Астана, Караганда, Петропавловск

Стоимость билетов: в Астану плацкарт от 6 616 рублей, купе от 10 483 рублей. В Караганду — плацкарт от 7 455 рублей, купе от 11 744 рублей, в Петропавловск — плацкарт от 1 734 рубля, купе — от 3 148 рублей.

Как часто ходят поезда: в Астану и Караганду поезда ходят из Челябинска через день. В Петропавловск — каждый день. Виза не нужна до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Узбекистан

Поезд едет только в Ташкент. Стоимость билетов: плацкарт от 16 476 рублей, купе от 32 803 рубля.

Поезда ходят каждое воскресенье. Виза не нужна, ограничений по количеству дней без визы нет.

Республика Беларусь

Сезонный поезд запустят с 3 июня. Он будет курсировать по 15 сентября.

Поезд будет ходить только в Минск. Стоимость билетов начинается от 13 893 рублей в плацкарте или купе.

Отправление один раз в неделю. Виза не нужна до 90 дней.

Дорога через Екатеринбург в Киргизию

Через Екатеринбург на поезде можно добраться в Бишкек. Стоимость билетов: плацкарт от 13 222 рублей, купе от 18 546 рублей.

Поезд отправляется каждый четверг. Виза не нужна до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

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Из Челябинска с 3 июня запустят сезонны поезд №425/426 Калининград-Челябинск, который будет делать остановку в столице республике Беларусь городе Минске. Поезда чаще выбирают для путешествий по России. Но можно попробовать отправиться на поезде в отпуск и за границу. До каких стран из Челябинска следуют поезда, как часто и сколько стоят билеты, в подборке URA.RU. Доступные города: Астана, Караганда, Петропавловск Стоимость билетов: в Астану плацкарт от 6 616 рублей, купе от 10 483 рублей. В Караганду — плацкарт от 7 455 рублей, купе от 11 744 рублей, в Петропавловск — плацкарт от 1 734 рубля, купе — от 3 148 рублей. Как часто ходят поезда: в Астану и Караганду поезда ходят из Челябинска через день. В Петропавловск — каждый день. Виза не нужна до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Поезд едет только в Ташкент. Стоимость билетов: плацкарт от 16 476 рублей, купе от 32 803 рубля. Поезда ходят каждое воскресенье. Виза не нужна, ограничений по количеству дней без визы нет. Сезонный поезд запустят с 3 июня. Он будет курсировать по 15 сентября. Поезд будет ходить только в Минск. Стоимость билетов начинается от 13 893 рублей в плацкарте или купе. Отправление один раз в неделю. Виза не нужна до 90 дней. Через Екатеринбург на поезде можно добраться в Бишкек. Стоимость билетов: плацкарт от 13 222 рублей, купе от 18 546 рублей. Поезд отправляется каждый четверг. Виза не нужна до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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