17 марта 2024

В Екатеринбурге осудили новосибирца, попавшегося с 10 килограммами наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Осужденный получил 15 лет лишения свободы в ИК строго режима Фото:

Свердловский облсуд 18 марта приговорил новосибирца к 15 годам лишения свободы за изготовление наркотиков в собственной лаборатории в Березовском. У мужчины изъяли около 10,9 килограмма наркотического вещества, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В ноябре 2022 года мужчина арендовал двухэтажный дом в Березовском, где обустроил лабораторию для серийного производства наркотиков. В сентябре 2023 года мужчина незаконно произвел наркотик, расфасовал его по отдельным пакетам и поместил в рюкзак. В целях закладки наркотика в тайники он вышел из дома, и впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Общее количество изъятого у осужденного наркотика составило свыше 10,9 килограмма», — сказано в сообщении.

Житель Новосибирска полностью признал свою вину. «Свердловский облсуд назначил виновному наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский облсуд 18 марта приговорил новосибирца к 15 годам лишения свободы за изготовление наркотиков в собственной лаборатории в Березовском. У мужчины изъяли около 10,9 килограмма наркотического вещества, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В ноябре 2022 года мужчина арендовал двухэтажный дом в Березовском, где обустроил лабораторию для серийного производства наркотиков. В сентябре 2023 года мужчина незаконно произвел наркотик, расфасовал его по отдельным пакетам и поместил в рюкзак. В целях закладки наркотика в тайники он вышел из дома, и впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Общее количество изъятого у осужденного наркотика составило свыше 10,9 килограмма», — сказано в сообщении. Житель Новосибирска полностью признал свою вину. «Свердловский облсуд назначил виновному наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...