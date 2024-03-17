В Екатеринбурге осудили новосибирца, попавшегося с 10 килограммами наркотиков

Свердловский облсуд 18 марта приговорил новосибирца к 15 годам лишения свободы за изготовление наркотиков в собственной лаборатории в Березовском. У мужчины изъяли около 10,9 килограмма наркотического вещества, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«В ноябре 2022 года мужчина арендовал двухэтажный дом в Березовском, где обустроил лабораторию для серийного производства наркотиков. В сентябре 2023 года мужчина незаконно произвел наркотик, расфасовал его по отдельным пакетам и поместил в рюкзак. В целях закладки наркотика в тайники он вышел из дома, и впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Общее количество изъятого у осужденного наркотика составило свыше 10,9 килограмма», — сказано в сообщении.
Житель Новосибирска полностью признал свою вину. «Свердловский облсуд назначил виновному наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.
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