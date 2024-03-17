В Перми продают один из самых популярных ресторанов за 7,9 млн рублей

Владелец выставил на продажу пермский танцевальный ресторан «Одесса». Бизнес оценивают в 7,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продается действующий ресторан-бар „Одесса“ в центре Перми. Стоимость — 7,9 млн рублей», — пишет продавец.
Причина продажи бизнеса не раскрывается. Судя по информации в социальных сетях ресторана, в нем регулярно проходят мероприятия с участием пермских артистов. Также помещение заведения сдают для проведения праздников. В 2023 году сервис «2ГИС» включил ресторан «Одесса» в рейтинг самых популярных заведений Перми.
Ранее стало известно, что в Перми продается ресторан грузинской кухни «Сакартвело». За год стоимость заведения выросла на 70 млн рублей.
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