17 марта 2024

В Перми продают один из самых популярных ресторанов за 7,9 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторана Легендарный русский. Тюмень, посетители, танцы, гости ресторана
В 2023 году «Одесса» вошла в топ самых популярных заведений Перми Фото:

Владелец выставил на продажу пермский танцевальный ресторан «Одесса». Бизнес оценивают в 7,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продается действующий ресторан-бар „Одесса“ в центре Перми. Стоимость — 7,9 млн рублей», — пишет продавец.

Причина продажи бизнеса не раскрывается. Судя по информации в социальных сетях ресторана, в нем регулярно проходят мероприятия с участием пермских артистов. Также помещение заведения сдают для проведения праздников. В 2023 году сервис «2ГИС» включил ресторан «Одесса» в рейтинг самых популярных заведений Перми.

Ранее стало известно, что в Перми продается ресторан грузинской кухни «Сакартвело». За год стоимость заведения выросла на 70 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец выставил на продажу пермский танцевальный ресторан «Одесса». Бизнес оценивают в 7,9 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается действующий ресторан-бар „Одесса“ в центре Перми. Стоимость — 7,9 млн рублей», — пишет продавец. Причина продажи бизнеса не раскрывается. Судя по информации в социальных сетях ресторана, в нем регулярно проходят мероприятия с участием пермских артистов. Также помещение заведения сдают для проведения праздников. В 2023 году сервис «2ГИС» включил ресторан «Одесса» в рейтинг самых популярных заведений Перми. Ранее стало известно, что в Перми продается ресторан грузинской кухни «Сакартвело». За год стоимость заведения выросла на 70 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...