Выставленный на продажу грузинский ресторан в Перми подорожал на 70 млн рублей

В Перми выросла цена грузинского ресторана «Сакартвело». Бизнес оценивают в 75 млн рублей. По данным СМИ, ранее его продавали за 5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито».
«Продается готовый бизнес. Действующий ресторан в центре города Пермь. Стоимость — 75 млн рублей. Рядом набережная реки Кама, Комсомольский проспект. Существует на рынке 10 лет», — пишет продавец.
Уточняется, что на продажу выставлен ресторан, который находится на улице Монастырской, 12. Причины продажи продавец не раскрывает. Также в Перми открыт еще один ресторан «Сакартвело» на улице Максима Горького, 58а. Заведение продолжает свою работу.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выставили на продажу здание ресторана Chicken у библиотеки Горького. Собственник оценивает помещение в 135 млн рублей.
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