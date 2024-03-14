14 марта 2024

Выставленный на продажу грузинский ресторан в Перми подорожал на 70 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани
Ресторан выставили на продажу год назад на 5 млн рублей Фото:

В Перми выросла цена грузинского ресторана «Сакартвело». Бизнес оценивают в 75 млн рублей. По данным СМИ, ранее его продавали за 5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито».

«Продается готовый бизнес. Действующий ресторан в центре города Пермь. Стоимость — 75 млн рублей. Рядом набережная реки Кама, Комсомольский проспект. Существует на рынке 10 лет», — пишет продавец.

Уточняется, что на продажу выставлен ресторан, который находится на улице Монастырской, 12. Причины продажи продавец не раскрывает. Также в Перми открыт еще один ресторан «Сакартвело» на улице Максима Горького, 58а. Заведение продолжает свою работу.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выставили на продажу здание ресторана Chicken у библиотеки Горького. Собственник оценивает помещение в 135 млн рублей.

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В Перми выросла цена грузинского ресторана «Сакартвело». Бизнес оценивают в 75 млн рублей. По данным СМИ, ранее его продавали за 5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито». «Продается готовый бизнес. Действующий ресторан в центре города Пермь. Стоимость — 75 млн рублей. Рядом набережная реки Кама, Комсомольский проспект. Существует на рынке 10 лет», — пишет продавец. Уточняется, что на продажу выставлен ресторан, который находится на улице Монастырской, 12. Причины продажи продавец не раскрывает. Также в Перми открыт еще один ресторан «Сакартвело» на улице Максима Горького, 58а. Заведение продолжает свою работу. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выставили на продажу здание ресторана Chicken у библиотеки Горького. Собственник оценивает помещение в 135 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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