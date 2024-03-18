За 10 лет проблему с канализацией в доме никто не смог решить Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители дома в поселке Мартюш (Каменский район, Свердловская область) 10 лет живут в зловонии, которое исходит из подвала, затопленного фекалиями. Их квартиры заросли плесенью, бытовая техника проржавела, а обои и плитка отклеились от влажного воздуха. Многочисленные жалобы не принесли результата, рассказал URA.RU юрист Сергей Барсуков, поэтому он обратился в прокуратуру и следственный комитет.

«К нам за помощью обратились жители дома №6 на улице Бажова. Супруги купили квартиру в ипотеку на материнский капитал в 2013 году, а в 2014-м начался коммунальный коллапс: канализация и фекалии стали топить подвал дома. На протяжении 10 лет, куда бы ни обращались люди, ситуация не меняется», — рассказал Барсуков.

Как видно на кадрах, подвальное помещение представляет болото из канализационных масс. Вонь проникает в квартиры, им дышат и дети, живущие в злополучной трехэтажке. Стены в квартирах покрылись черной плесенью, железные предметы проржавели, пол вспучился, обои и плитка отваливаются из-за влажного воздуха.

В управляющей компании «Стройком» объяснили, что дом поступил к ним на баланс менее года назад. Зданию 41 год, за это время в нем ни разу не было капремонта.

«По канализации жители правы: пропал канализационный ввод в дом, там труба на изломе. В четырех метрах от дома канализационный колодец, но вода до него не доходит, а протекает сквозь стены и поступает в подвал. Наша зона ответственности заканчивается наружной стеной дома, а канализационные сети находятся на обслуживании управления МУП „Тепловодоснабжение КГО“. Мы их неоднократно просили поменять трубу, но труба и ныне там», — объяснили представители УК.

В МУП «Тепловодоснабжение КГО», в свою очередь, заявили, что регулярно прочищают колодец возле дома №6. Виновными там назвали самих жильцов, которые якобы спускают в канализацию твердые бытовые отходы. «Если там будет обнаружен излом трубы, то будем планировать капитальный ремонт», — сказали в организации.

Тем временем юрист Барсуков намерен защитить права жильцов на чистый воздух и чистое пространство. Он уже подал обращения в прокуратуру и следственный отдел, а также готовит обращение в суд.

Жильцы трехэтажки 10 лет мучаются от коммунальных проблем Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым

В подвал дома не то что спускаться, а заглядывать страшно Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым

Дом явно нуждается в ремонте Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым

Из-за высокой влажности техника и интерьер в квартирах быстро приходит в негодность Фото: предоставлено Сергеем Барсуковым