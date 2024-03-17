Нефтяные компании из ХМАО обеспечили почти 100-процентную явку сотрудников на выборы президента РФ

В ХМАО на выборах проголосовали почти все работники нефтяных компаний

18 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В выборах приняли участие почти 100% сотрудников нефтяных компаний ХМАО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Руководители нефтегазовых компаний из ХМАО смогли обеспечить высокую явку сотрудников на выборах президента. На некоторых предприятиях она приблизилась почти к 100%. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте Югры. «„Сургутнефтегаз“, „ЛУКОЙЛ“, дочерние предприятия „Роснефти“, „Газпрома“ и „Газпром нефти“ внимательно наблюдали за успехами друг друга в производственной мобилизации, стремясь выйти в передовики. Таким образом удалось привлечь на выборы свыше 90% от списочной численности сотрудников предприятий, а в некоторых компаниях проголосовало 100% работников. Совокупный результат стал весомой прибавкой к цифрам региональной явки. Например, в дочерних структурах „Независимой нефтегазовой компании“ Эдуарда Худайнатова проголосовало 98% работников, „АЛМАЗ-Нефтесервис“ привели 100% работников», — сообщил собеседник агентства, занимавшийся организацией выборов в ХМАО. Другой источник в политическом истеблишменте отметил, что губернатор Югры Наталья Комарова лично общалась с нефтяными генералами для усиления производственной мобилизации на выборах президента. Одним из способов повышения явки стало использование технологии «Мобильный избиратель», которая позволила вахтовикам проголосовать в Югре. «Сотрудникам объяснили, как пользоваться „Мобильным избирателем“, чтобы через Госуслуги выбрать удобный участок в Югре и прикрепиться к нему. Помогли тем, у кого с этим возникли трудности, и дали возможность уйти немного пораньше с работы и выполнить свой гражданский долг. Основной была установка — никакого давления, только работа на повышение социального самочувствия и информирование», — рассказывает инсайдер в штабе, знакомый с процессом производственной мобилизации. Политолог Борис Григорьев в разговоре с URA.RU высказал мнение, что многие работники нефтегазового комплекса и сами бы пришли на выборы, поскольку лояльны государственной власти. А нефтяные генералы также были заинтересованы в высокой явке для демонстрации преданности президенту России Владимиру Путину. «Для любого системообразующего предприятия, каковыми являются для ХМАО нефтяные и газовые компании, важно продемонстрировать свою включенность в избирательный процесс. Они создали все условия для голосования сотрудников: подстроили графики, чтобы люди могли прийти на избирательные участки, проголосовать без отрыва от рабочего процесса, что сделать достаточно сложно», — отметил Григорьев. Ранее URA.RU писало, что нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера досрочно проголосовали на выборах президента России. Голосование югорских вахтовиков проходило с 27 февраля до 14 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководители нефтегазовых компаний из ХМАО смогли обеспечить высокую явку сотрудников на выборах президента. На некоторых предприятиях она приблизилась почти к 100%. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте Югры. «„Сургутнефтегаз“, „ЛУКОЙЛ“, дочерние предприятия „Роснефти“, „Газпрома“ и „Газпром нефти“ внимательно наблюдали за успехами друг друга в производственной мобилизации, стремясь выйти в передовики. Таким образом удалось привлечь на выборы свыше 90% от списочной численности сотрудников предприятий, а в некоторых компаниях проголосовало 100% работников. Совокупный результат стал весомой прибавкой к цифрам региональной явки. Например, в дочерних структурах „Независимой нефтегазовой компании“ Эдуарда Худайнатова проголосовало 98% работников, „АЛМАЗ-Нефтесервис“ привели 100% работников», — сообщил собеседник агентства, занимавшийся организацией выборов в ХМАО. Другой источник в политическом истеблишменте отметил, что губернатор Югры Наталья Комарова лично общалась с нефтяными генералами для усиления производственной мобилизации на выборах президента. Одним из способов повышения явки стало использование технологии «Мобильный избиратель», которая позволила вахтовикам проголосовать в Югре. «Сотрудникам объяснили, как пользоваться „Мобильным избирателем“, чтобы через Госуслуги выбрать удобный участок в Югре и прикрепиться к нему. Помогли тем, у кого с этим возникли трудности, и дали возможность уйти немного пораньше с работы и выполнить свой гражданский долг. Основной была установка — никакого давления, только работа на повышение социального самочувствия и информирование», — рассказывает инсайдер в штабе, знакомый с процессом производственной мобилизации. Политолог Борис Григорьев в разговоре с URA.RU высказал мнение, что многие работники нефтегазового комплекса и сами бы пришли на выборы, поскольку лояльны государственной власти. А нефтяные генералы также были заинтересованы в высокой явке для демонстрации преданности президенту России Владимиру Путину. «Для любого системообразующего предприятия, каковыми являются для ХМАО нефтяные и газовые компании, важно продемонстрировать свою включенность в избирательный процесс. Они создали все условия для голосования сотрудников: подстроили графики, чтобы люди могли прийти на избирательные участки, проголосовать без отрыва от рабочего процесса, что сделать достаточно сложно», — отметил Григорьев. Ранее URA.RU писало, что нефтяники и представители коренных и малочисленных народов Севера досрочно проголосовали на выборах президента России. Голосование югорских вахтовиков проходило с 27 февраля до 14 марта.