Стали известны причины низкого спроса на вторичное жилье в Челябинске

В Челябинске цены на «вторичку» не снижают даже при слабом спросе

18 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Челябинске за год стоимость квартир на вторичном рынке выросла со 101,3 до 101,6 тысячи рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с февралем стоимость квартир на вторичном рынке выросла незначительно — со 101,3 до 101,6 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в городе зафиксирован низкий спрос на вторичное жилье, который спровоцировали повышение ипотечной ставки и недостаток ликвидного предложения, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла со 101,3 до 101,6 тысяч рублей за квадратный метр. При этом на фоне слабого спроса в городе не происходит ни резкого роста объема предложения, ни увеличения сроков экспозиции. Таким образом, часть продавцов заняло выжидательную позицию и не столь активно выводит квартиры в реализацию», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отмечают специалисты, подобная ситуация происходит во многих российских мегаполисах. Одна из причин небольшого числа сделок со вторичным жильем в Челябинске — недостаток ликвидного предложения. Сейчас общее число лотов в реализации невелико, а с учетом того, что многие привлекательные варианты были реализованы осенью 2023 года, реальный выбор у покупателей не столь велик. При этом на данный момент челябинские продавцы вторичной недвижимости готовы предоставить дисконт в размере 5-10%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с февралем стоимость квартир на вторичном рынке выросла незначительно — со 101,3 до 101,6 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в городе зафиксирован низкий спрос на вторичное жилье, который спровоцировали повышение ипотечной ставки и недостаток ликвидного предложения, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла со 101,3 до 101,6 тысяч рублей за квадратный метр. При этом на фоне слабого спроса в городе не происходит ни резкого роста объема предложения, ни увеличения сроков экспозиции. Таким образом, часть продавцов заняло выжидательную позицию и не столь активно выводит квартиры в реализацию», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отмечают специалисты, подобная ситуация происходит во многих российских мегаполисах. Одна из причин небольшого числа сделок со вторичным жильем в Челябинске — недостаток ликвидного предложения. Сейчас общее число лотов в реализации невелико, а с учетом того, что многие привлекательные варианты были реализованы осенью 2023 года, реальный выбор у покупателей не столь велик. При этом на данный момент челябинские продавцы вторичной недвижимости готовы предоставить дисконт в размере 5-10%.