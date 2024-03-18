Стали известны причины низкого спроса на вторичное жилье в Челябинске

В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с февралем стоимость квартир на вторичном рынке выросла незначительно — со 101,3 до 101,6 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в городе зафиксирован низкий спрос на вторичное жилье, который спровоцировали повышение ипотечной ставки и недостаток ликвидного предложения, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла со 101,3 до 101,6 тысяч рублей за квадратный метр. При этом на фоне слабого спроса в городе не происходит ни резкого роста объема предложения, ни увеличения сроков экспозиции. Таким образом, часть продавцов заняло выжидательную позицию и не столь активно выводит квартиры в реализацию», — сообщается на портале «Циан для профи».
Как отмечают специалисты, подобная ситуация происходит во многих российских мегаполисах. Одна из причин небольшого числа сделок со вторичным жильем в Челябинске — недостаток ликвидного предложения. Сейчас общее число лотов в реализации невелико, а с учетом того, что многие привлекательные варианты были реализованы осенью 2023 года, реальный выбор у покупателей не столь велик. При этом на данный момент челябинские продавцы вторичной недвижимости готовы предоставить дисконт в размере 5-10%.
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