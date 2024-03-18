Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с годовщиной воссоединения Крыма с РФ

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Праздничный концерт, посвященный 90-летию Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев напомнил о преображении Крыма Фото:

Воссоединение Крыма с Россией стало символом восстановления исторической справедливости. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей с 10-летним юбилеем воссоединения.

«Крым окутали километры новых, безопасных и качественных автомобильных дорог. Построен Крымский мост, новый терминал аэропорта, модернизирована железная дорога, кардинально обновлена социальная инфраструктура, благоустраиваются города и поселки», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

Он отметил, что в преображении Крыма участвует вся страна, а жители полуострова видят это. «Путь, который проделал Крым, сегодня вдохновляет жителей Донбасса и Новороссии», — уверен полпред.

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Воссоединение Крыма с Россией стало символом восстановления исторической справедливости. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей с 10-летним юбилеем воссоединения. «Крым окутали километры новых, безопасных и качественных автомобильных дорог. Построен Крымский мост, новый терминал аэропорта, модернизирована железная дорога, кардинально обновлена социальная инфраструктура, благоустраиваются города и поселки», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Он отметил, что в преображении Крыма участвует вся страна, а жители полуострова видят это. «Путь, который проделал Крым, сегодня вдохновляет жителей Донбасса и Новороссии», — уверен полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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