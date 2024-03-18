Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с годовщиной воссоединения Крыма с РФ

Воссоединение Крыма с Россией стало символом восстановления исторической справедливости. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей с 10-летним юбилеем воссоединения.
«Крым окутали километры новых, безопасных и качественных автомобильных дорог. Построен Крымский мост, новый терминал аэропорта, модернизирована железная дорога, кардинально обновлена социальная инфраструктура, благоустраиваются города и поселки», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.
Он отметил, что в преображении Крыма участвует вся страна, а жители полуострова видят это. «Путь, который проделал Крым, сегодня вдохновляет жителей Донбасса и Новороссии», — уверен полпред.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.