Развлечения Знаменитости Спортсменка из Екатеринбурга, которую обокрали в Италии, возвращается домой 19 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 + Олеся Красномовец подтвердила гражданство РФ в Италии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Олимпийский призер Олеся Красномовец из Екатеринбурга, которую цыгане обокрали в Риме, получила свидетельство на возвращение домой. Спортсменка рассказала, что родственники подтвердили в посольстве ее гражданство РФ. «Моя любимая семейка. Подтверждают, что я гражданка РФ», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Она отметила, что собрала вещи и собирается в аэропорт. Спортсменка прилетела в Рим на марафон, после которого у нее украли сумку с документами и деньгами. Она была вынуждена задержаться в столице Италии, чтобы получить справки для возвращения в Россию. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Олимпийский призер Олеся Красномовец из Екатеринбурга, которую цыгане обокрали в Риме, получила свидетельство на возвращение домой. Спортсменка рассказала, что родственники подтвердили в посольстве ее гражданство РФ. «Моя любимая семейка. Подтверждают, что я гражданка РФ», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Она отметила, что собрала вещи и собирается в аэропорт. Спортсменка прилетела в Рим на марафон, после которого у нее украли сумку с документами и деньгами. Она была вынуждена задержаться в столице Италии, чтобы получить справки для возвращения в Россию. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям