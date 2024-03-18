18 марта 2024

Спортсменка из Екатеринбурга, которую обокрали в Италии, возвращается домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Олеся Красномовец, легкоатлетка, чемпионка мира и европы. Екатеринбург, красномовец олеся
Олеся Красномовец подтвердила гражданство РФ в Италии Фото:

Олимпийский призер Олеся Красномовец из Екатеринбурга, которую цыгане обокрали в Риме, получила свидетельство на возвращение домой. Спортсменка рассказала, что родственники подтвердили в посольстве ее гражданство РФ.

«Моя любимая семейка. Подтверждают, что я гражданка РФ», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Она отметила, что собрала вещи и собирается в аэропорт.

Спортсменка прилетела в Рим на марафон, после которого у нее украли сумку с документами и деньгами. Она была вынуждена задержаться в столице Италии, чтобы получить справки для возвращения в Россию. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.

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Олимпийский призер Олеся Красномовец из Екатеринбурга, которую цыгане обокрали в Риме, получила свидетельство на возвращение домой. Спортсменка рассказала, что родственники подтвердили в посольстве ее гражданство РФ. «Моя любимая семейка. Подтверждают, что я гражданка РФ», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Она отметила, что собрала вещи и собирается в аэропорт. Спортсменка прилетела в Рим на марафон, после которого у нее украли сумку с документами и деньгами. Она была вынуждена задержаться в столице Италии, чтобы получить справки для возвращения в Россию. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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