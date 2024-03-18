Спортсменка из Екатеринбурга, которую обокрали в Италии, возвращается домой

Олимпийский призер Олеся Красномовец из Екатеринбурга, которую цыгане обокрали в Риме, получила свидетельство на возвращение домой. Спортсменка рассказала, что родственники подтвердили в посольстве ее гражданство РФ.
«Моя любимая семейка. Подтверждают, что я гражданка РФ», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Она отметила, что собрала вещи и собирается в аэропорт.
Спортсменка прилетела в Рим на марафон, после которого у нее украли сумку с документами и деньгами. Она была вынуждена задержаться в столице Италии, чтобы получить справки для возвращения в Россию. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.
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