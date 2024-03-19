Пьяный челябинец угнал машину, толкая ее по улице

В Челябинске молодой человек, будучи пьяным, решил угнать легковой автомобиль, просто вытолкав его из двора. Как сообщают URA.RU в региональном управлении МВД, злоумышленника нашли по горячим следам. Нетрезвого мужчину, бросившего чужой автомобиль после тщетных попыток его завести, задержали.
«В отдел полиции „Советский“ в Челябинске обратился мужчина с заявлением об угоне ночью автомобиля ВАЗ-2106 с улицы 8 Марта. Полицейские обнаружили транспортное средство в соседнем дворе. К совершенному преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель», — прокомментировали инцидент в пресс-службе областного МВД.
Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление челябинец 2000 года рождения. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил незапертую легковушку, которую и пытался завести «с толкача». Докатил машину до соседнего двора, где и бросил. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, избрана мера ограничения в виде обязательства о явке.
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