Пьяный челябинец угнал машину, толкая ее по улице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, стоянка, багажник, автомобиль, весна, парковка
В Челябинске нетрезвый мужчина бросил угнанный автомобиль, устав его толкать Фото:

В Челябинске молодой человек, будучи пьяным, решил угнать легковой автомобиль, просто вытолкав его из двора. Как сообщают URA.RU в региональном управлении МВД, злоумышленника нашли по горячим следам. Нетрезвого мужчину, бросившего чужой автомобиль после тщетных попыток его завести, задержали.

«В отдел полиции „Советский“ в Челябинске обратился мужчина с заявлением об угоне ночью автомобиля ВАЗ-2106 с улицы 8 Марта. Полицейские обнаружили транспортное средство в соседнем дворе. К совершенному преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель», — прокомментировали инцидент в пресс-службе областного МВД.

Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление челябинец 2000 года рождения. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил незапертую легковушку, которую и пытался завести «с толкача». Докатил машину до соседнего двора, где и бросил. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, избрана мера ограничения в виде обязательства о явке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске молодой человек, будучи пьяным, решил угнать легковой автомобиль, просто вытолкав его из двора. Как сообщают URA.RU в региональном управлении МВД, злоумышленника нашли по горячим следам. Нетрезвого мужчину, бросившего чужой автомобиль после тщетных попыток его завести, задержали. «В отдел полиции „Советский“ в Челябинске обратился мужчина с заявлением об угоне ночью автомобиля ВАЗ-2106 с улицы 8 Марта. Полицейские обнаружили транспортное средство в соседнем дворе. К совершенному преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель», — прокомментировали инцидент в пресс-службе областного МВД. Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление челябинец 2000 года рождения. Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил незапертую легковушку, которую и пытался завести «с толкача». Докатил машину до соседнего двора, где и бросил. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, избрана мера ограничения в виде обязательства о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...