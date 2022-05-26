Сын пермского олигарха объявил о запуске антисанкционного проекта

27 мая 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Фонд помощи атлетам готов к старту Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бывший гонщик команды Haas «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о работе своего фонда помощи спортсменам, отстраненным от международных соревнований из-за ситуации на Украине. По словам Мазепина, который ранее попал под западные санкции вместе со своим отцом, тогдашним гендиректором холдинга «Уралхим», Дмитрием Мазепиным, фонд нашел новых партнеров и готов стартовать. «Месяцы без выходных и более 10 встреч в день стали нормой. Провели кропотливую работу, запущены бизнес-процессы, найдены партнеры и единомышленники. Поддерживаем спортсменов, которые не могут соревноваться из-за неспортивных решений», — написал Никита Мазепин в соцсетях. Он отметил, что «у фонда сильная команда, прорывные идеи, а главное спортсмены, которые вдохновляют нас на поиск лучших решений и усердную работу». По его словам, «официальный старт уже скоро». В начале марта URA.RU рассказывало, что Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», которая была ее титульным спонсором, а Никита Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценили это решение как «необоснованное». 9 марта стало известно, что Никита и его отец Дмитрий Мазепин попали в новый санкционный список Евросоюза. Позже Мазепин-старший продал контрольный пакет акций в ООО «Базовая химическая компания „Уралхим“ (БХК) и уволился с должности гендиректора АО „Объединенная химическая компания ‚Уралхим‘ (принадлежит БХК). Никита же объявил об идее создания фонда помощи отстраненным от соревнований спортсменам. Им обещали финансовую, психологическую, а также юридическую поддержку. Различное санкционное давление на Россию идет с начала 2000-х годов. Запад ужесточил его после начала спецоперации РФ на Украине. Объясняя цель санкций, европейские лидеры говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. Спецоперация на Украине, по словам президента РФ Владимира Путина, проводится для защиты жителей Донбасса.

Бывший гонщик команды Haas «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о работе своего фонда помощи спортсменам, отстраненным от международных соревнований из-за ситуации на Украине. По словам Мазепина, который ранее попал под западные санкции вместе со своим отцом, тогдашним гендиректором холдинга «Уралхим», Дмитрием Мазепиным, фонд нашел новых партнеров и готов стартовать. «Месяцы без выходных и более 10 встреч в день стали нормой. Провели кропотливую работу, запущены бизнес-процессы, найдены партнеры и единомышленники. Поддерживаем спортсменов, которые не могут соревноваться из-за неспортивных решений», — написал Никита Мазепин в соцсетях. Он отметил, что «у фонда сильная команда, прорывные идеи, а главное спортсмены, которые вдохновляют нас на поиск лучших решений и усердную работу». По его словам, «официальный старт уже скоро». В начале марта URA.RU рассказывало, что Haas разорвала соглашение с компанией «Уралкалий», которая была ее титульным спонсором, а Никита Мазепин лишился возможности выступать за команду. В «Уралкалии» расценили это решение как «необоснованное». 9 марта стало известно, что Никита и его отец Дмитрий Мазепин попали в новый санкционный список Евросоюза. Позже Мазепин-старший продал контрольный пакет акций в ООО «Базовая химическая компания „Уралхим“ (БХК) и уволился с должности гендиректора АО „Объединенная химическая компания ‚Уралхим‘ (принадлежит БХК). Никита же объявил об идее создания фонда помощи отстраненным от соревнований спортсменам. Им обещали финансовую, психологическую, а также юридическую поддержку. Различное санкционное давление на Россию идет с начала 2000-х годов. Запад ужесточил его после начала спецоперации РФ на Украине. Объясняя цель санкций, европейские лидеры говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. Спецоперация на Украине, по словам президента РФ Владимира Путина, проводится для защиты жителей Донбасса.