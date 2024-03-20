В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнут чистить центр города

В центре Екатеринбурга приступят к чистке улиц в апреле
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Комунальщики оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случаи ЧП Фото:

Уборка улиц в Академическом и Ленинском (центр) районах Екатеринбурга начнется в середине апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Ленинского района Владимир Капустин

«С понедельника в соответствии с погодными условиями и планами готовим вакуумную технику, чтобы приступить к полноценной уборке города. Весенне-летний регламент вступает в силу с 15 апреля», — анонсировал Капустин. Он отметил, что после начальной подборки крупного мусора запустят вакуумные машины.

Коммунальные службы оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. «Днем 20 марта на уборку улиц вышли 379 рабочих и 163 единицы спецтехники», — добавили в администрации.

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Уборка улиц в Академическом и Ленинском (центр) районах Екатеринбурга начнется в середине апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Ленинского района Владимир Капустин «С понедельника в соответствии с погодными условиями и планами готовим вакуумную технику, чтобы приступить к полноценной уборке города. Весенне-летний регламент вступает в силу с 15 апреля», — анонсировал Капустин. Он отметил, что после начальной подборки крупного мусора запустят вакуумные машины. Коммунальные службы оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. «Днем 20 марта на уборку улиц вышли 379 рабочих и 163 единицы спецтехники», — добавили в администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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