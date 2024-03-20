В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнут чистить центр города

В центре Екатеринбурга приступят к чистке улиц в апреле

20 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Комунальщики оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случаи ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уборка улиц в Академическом и Ленинском (центр) районах Екатеринбурга начнется в середине апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Ленинского района Владимир Капустин «С понедельника в соответствии с погодными условиями и планами готовим вакуумную технику, чтобы приступить к полноценной уборке города. Весенне-летний регламент вступает в силу с 15 апреля», — анонсировал Капустин. Он отметил, что после начальной подборки крупного мусора запустят вакуумные машины. Коммунальные службы оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. «Днем 20 марта на уборку улиц вышли 379 рабочих и 163 единицы спецтехники», — добавили в администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уборка улиц в Академическом и Ленинском (центр) районах Екатеринбурга начнется в середине апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Ленинского района Владимир Капустин «С понедельника в соответствии с погодными условиями и планами готовим вакуумную технику, чтобы приступить к полноценной уборке города. Весенне-летний регламент вступает в силу с 15 апреля», — анонсировал Капустин. Он отметил, что после начальной подборки крупного мусора запустят вакуумные машины. Коммунальные службы оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. «Днем 20 марта на уборку улиц вышли 379 рабочих и 163 единицы спецтехники», — добавили в администрации.