В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнут чистить центр города

Уборка улиц в Академическом и Ленинском (центр) районах Екатеринбурга начнется в середине апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Ленинского района Владимир Капустин
«С понедельника в соответствии с погодными условиями и планами готовим вакуумную технику, чтобы приступить к полноценной уборке города. Весенне-летний регламент вступает в силу с 15 апреля», — анонсировал Капустин. Он отметил, что после начальной подборки крупного мусора запустят вакуумные машины.
Коммунальные службы оставят в режиме дежурства зимнюю технику на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. «Днем 20 марта на уборку улиц вышли 379 рабочих и 163 единицы спецтехники», — добавили в администрации.
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