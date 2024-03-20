20 марта 2024

БМП Bradley в Авдеевке сожгли с помощью четырех дронов из Челябинска. Видео

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Били по БМП четыре дрона Фото:
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Американскую БМП Bradley в Авдеевке бойцы полностью сожгли с помощью дронов из Челябинска. Историю уничтожения техники ВСУ рассказал оператор БПЛА «Мавик» с позывным «Ирбис».

«В тот день в южном секторе Авдеевки вели стандартную работу, когда поступило сообщение, что БМП Bradley „разулась“, наехала на противотанковую мину. Приняли решение по ней отработать. Били по БМП четыре „птицы“ с использованием различных видов комбинированных боеприпасов», — цитирует слова бойца telegram-канал «Народный фронт Челябинская область».

«Ирбис» отметил, что он, как оператор «Мавика», тоже полетел на место боя. В результате ударов Bradley полностью выгорел изнутри. Это хорошо видно и на кадрах объективного контроля.

Ранее сообщалось, что бойцы из Челябинской области в ходе освобождения Авдеевки уничтожили БМП Bradley. Квадрокоптеры, которые помогли уничтожить технику ВСУ, были переданы из Челябинска в рамках благотворительного проекта Народного фронта.

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Американскую БМП Bradley в Авдеевке бойцы полностью сожгли с помощью дронов из Челябинска. Историю уничтожения техники ВСУ рассказал оператор БПЛА «Мавик» с позывным «Ирбис». «В тот день в южном секторе Авдеевки вели стандартную работу, когда поступило сообщение, что БМП Bradley „разулась“, наехала на противотанковую мину. Приняли решение по ней отработать. Били по БМП четыре „птицы“ с использованием различных видов комбинированных боеприпасов», — цитирует слова бойца telegram-канал «Народный фронт Челябинская область». «Ирбис» отметил, что он, как оператор «Мавика», тоже полетел на место боя. В результате ударов Bradley полностью выгорел изнутри. Это хорошо видно и на кадрах объективного контроля. Ранее сообщалось, что бойцы из Челябинской области в ходе освобождения Авдеевки уничтожили БМП Bradley. Квадрокоптеры, которые помогли уничтожить технику ВСУ, были переданы из Челябинска в рамках благотворительного проекта Народного фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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