Бойцы из Челябинской области в ходе освобождения Авдеевки уничтожили дроном американскую БМП Bradley. Квадрокоптер, который помог уничтожить технику ВСУ, был передан солдатам в рамках благотворительного проекта Народного фронта.
«Недавно мы отправили квадрокоптеры бойцам 6-го танкового полка, которые находятся на Авдеевском направлении. В ходе наступления, благодаря профессионализму оператора БПЛА, бойцы уничтожили вражескую БМП», — сообщает
В феврале из Челябинской области на фронт была направлена крупная партия гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».
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