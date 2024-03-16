16 марта 2024

Челябинские бойцы уничтожили дроном американскую БМП Bradley в Авдеевке. Видео

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Техника ВСУ была уничтожена при наступлении на Авдеевку Фото:
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Бойцы из Челябинской области в ходе освобождения Авдеевки уничтожили дроном американскую БМП Bradley. Квадрокоптер, который помог уничтожить технику ВСУ, был передан солдатам в рамках благотворительного проекта Народного фронта.

«Недавно мы отправили квадрокоптеры бойцам 6-го танкового полка, которые находятся на Авдеевском направлении. В ходе наступления, благодаря профессионализму оператора БПЛА, бойцы уничтожили вражескую БМП», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область».

В феврале из Челябинской области на фронт была направлена крупная партия гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».

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Бойцы из Челябинской области в ходе освобождения Авдеевки уничтожили дроном американскую БМП Bradley. Квадрокоптер, который помог уничтожить технику ВСУ, был передан солдатам в рамках благотворительного проекта Народного фронта. «Недавно мы отправили квадрокоптеры бойцам 6-го танкового полка, которые находятся на Авдеевском направлении. В ходе наступления, благодаря профессионализму оператора БПЛА, бойцы уничтожили вражескую БМП», — сообщает telegram-канал «Народный фронт Челябинская область». В феврале из Челябинской области на фронт была направлена крупная партия гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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