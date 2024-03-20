20 марта 2024

Bloomberg: Байден согласился снять ЛГБТ*-флаги с посольств США

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байдена уговорили снять «радужные флаги» с посольств США Фото:

Президента США Джо Байдена удалось уговорить снять флаги ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация) с американских посольств за границей. Об этом сообщило Bloomberg.

«Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*- флага над американскими посольствами», — передает агентство, ссылаясь на свои источники. Также под запрет попало знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление флага ЛГБТ*- сообщества в посольстве США в Москве говорит о том, кто там работает. Он добавил, что в стране принят закон, который запрещает пропагандировать гомосексуальные ценности.

*Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.

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Президента США Джо Байдена удалось уговорить снять флаги ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация) с американских посольств за границей. Об этом сообщило Bloomberg. «Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*- флага над американскими посольствами», — передает агентство, ссылаясь на свои источники. Также под запрет попало знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление флага ЛГБТ*- сообщества в посольстве США в Москве говорит о том, кто там работает. Он добавил, что в стране принят закон, который запрещает пропагандировать гомосексуальные ценности. *Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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