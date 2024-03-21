Политика Выборы ЦИК объявил Путина президентом РФ на следующие шесть лет 21 марта 2024 в 13:51 Размер текста - 17 + Согласно Конституции, Владимир Путин стал президентом до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ после подсчета всех бюллетеней. Таким образом, он официально победил в кампании. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Путин набрал 87,28% голосов», — сообщила Памфилова по время подведения итогов. Президентский срок Путина составит шесть лет — до 2030 года. Инаугурация президента состоится 7 мая. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее данным, на выборах работало 2 910 территориальных избирательных комиссий. Принято участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ после подсчета всех бюллетеней. Таким образом, он официально победил в кампании. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Путин набрал 87,28% голосов», — сообщила Памфилова по время подведения итогов. Президентский срок Путина составит шесть лет — до 2030 года. Инаугурация президента состоится 7 мая. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее данным, на выборах работало 2 910 территориальных избирательных комиссий. Принято участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям