ЦИК объявил Путина президентом РФ на следующие шесть лет

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Согласно Конституции, Владимир Путин стал президентом до 2030 года Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ после подсчета всех бюллетеней. Таким образом, он официально победил в кампании. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Путин набрал 87,28% голосов», — сообщила Памфилова по время подведения итогов. Президентский срок Путина составит шесть лет — до 2030 года. Инаугурация президента состоится 7 мая.

Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее данным, на выборах работало 2 910 территориальных избирательных комиссий. Принято участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола.

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Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ после подсчета всех бюллетеней. Таким образом, он официально победил в кампании. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Путин набрал 87,28% голосов», — сообщила Памфилова по время подведения итогов. Президентский срок Путина составит шесть лет — до 2030 года. Инаугурация президента состоится 7 мая. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее данным, на выборах работало 2 910 территориальных избирательных комиссий. Принято участие в голосовании 87 576 076 человек (77,49%). Внесено 94 243 протокола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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