Челябинцы раскупили все билеты на стендап Виктории Складчиковой

21 марта 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

В Челябинске закончились билеты на стендап Складчиковой Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт юмористки Виктории Складчиковой, который пройдет 27 марта. Информация об этом появилась на сайте электронных касс. «Свободных мест на сольный Stand Up Виктории Складчиковой — нет», — сообщили на сайте «Кассир.ру». Все билеты раскупили за шесть дней до концерта. Юмористка Складчикова на своих выступлениях делится переживаниями и мыслями в ироничной манере. Согласно ее официальному сайту, на 21 марта билеты полностью раскуплены еще в трех городах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт юмористки Виктории Складчиковой, который пройдет 27 марта. Информация об этом появилась на сайте электронных касс. «Свободных мест на сольный Stand Up Виктории Складчиковой — нет», — сообщили на сайте «Кассир.ру». Все билеты раскупили за шесть дней до концерта. Юмористка Складчикова на своих выступлениях делится переживаниями и мыслями в ироничной манере. Согласно ее официальному сайту, на 21 марта билеты полностью раскуплены еще в трех городах страны.