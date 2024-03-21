Челябинцы раскупили все билеты на стендап Виктории Складчиковой

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup, открытый микрофон, стендап клуб
В Челябинске закончились билеты на стендап Складчиковой Фото:

В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт юмористки Виктории Складчиковой, который пройдет 27 марта. Информация об этом появилась на сайте электронных касс.

«Свободных мест на сольный Stand Up Виктории Складчиковой — нет», — сообщили на сайте «Кассир.ру». Все билеты раскупили за шесть дней до концерта.

Юмористка Складчикова на своих выступлениях делится переживаниями и мыслями в ироничной манере. Согласно ее официальному сайту, на 21 марта билеты полностью раскуплены еще в трех городах страны.

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В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт юмористки Виктории Складчиковой, который пройдет 27 марта. Информация об этом появилась на сайте электронных касс. «Свободных мест на сольный Stand Up Виктории Складчиковой — нет», — сообщили на сайте «Кассир.ру». Все билеты раскупили за шесть дней до концерта. Юмористка Складчикова на своих выступлениях делится переживаниями и мыслями в ироничной манере. Согласно ее официальному сайту, на 21 марта билеты полностью раскуплены еще в трех городах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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