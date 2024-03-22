Пойманный в Курганской области за контрабанду леса мужчина из ХМАО признан виновным

Контрабандист из ХМАО, пойманный в Курганской области, получил штраф

22 марта 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Виновному в преступлении назначен штраф 600 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Суд признал виновным контрабандиста из ХМАО, которого поймали в Курганской области, и назначил штраф более чем в полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской таможни. «За „пропуск“ нелегального леса водитель одной из фур в конце прошлого года предложил таможеннику взятку. За 150 000 рублей он надеялся избежать досмотра трех большегрузов со стратегически важными ресурсами, заготовленными в ХМАО-Югре. Взяткодателя задержали в Курганской области и передали следственным органам, которые возбудили в отношении его уголовное дело. Судом мужчина признан виновным, ему вынесен обвинительный приговор и назначен штраф 600 000 рублей», — сообщила пресс-служба таможни. По данным ведомства, таможенный досмотр подтвердил, что из России на трех фурах планировался вывоз почти на 30 кубических метров лесоматериалов больше, чем указано в документах. Кроме этого, как сообщила пресс-служба, вместо задекларированной оцилиндрованной древесины фактически грузом следовали грубоокоренные бревна, вывоз которых через автопункт пропуска Петухово запрещен. Также ведомство пояснило, что вывозить такой лес можно через специальные пункты пропуска при наличии фитосанитарного сертификата, которого не было представлено таможенникам. Оперативно-розыскной отдел Тюменской таможни, по информации ведомства, установил, что организатором преступного экспорта стратегически важных ресурсов в Узбекистан оказался директор югорской организации, занимающейся заготовкой лесоматериалов. На него, как сообщили таможенники, возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. «Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до миллиона рублей», — пояснило ведомство. Ранее URA.RU писало, что за контрабанду леса через курганскую границу было возбуждено уголовное дело. Пойманному преступнику грозило до семи лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд признал виновным контрабандиста из ХМАО, которого поймали в Курганской области, и назначил штраф более чем в полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской таможни. «За „пропуск“ нелегального леса водитель одной из фур в конце прошлого года предложил таможеннику взятку. За 150 000 рублей он надеялся избежать досмотра трех большегрузов со стратегически важными ресурсами, заготовленными в ХМАО-Югре. Взяткодателя задержали в Курганской области и передали следственным органам, которые возбудили в отношении его уголовное дело. Судом мужчина признан виновным, ему вынесен обвинительный приговор и назначен штраф 600 000 рублей», — сообщила пресс-служба таможни. По данным ведомства, таможенный досмотр подтвердил, что из России на трех фурах планировался вывоз почти на 30 кубических метров лесоматериалов больше, чем указано в документах. Кроме этого, как сообщила пресс-служба, вместо задекларированной оцилиндрованной древесины фактически грузом следовали грубоокоренные бревна, вывоз которых через автопункт пропуска Петухово запрещен. Также ведомство пояснило, что вывозить такой лес можно через специальные пункты пропуска при наличии фитосанитарного сертификата, которого не было представлено таможенникам. Оперативно-розыскной отдел Тюменской таможни, по информации ведомства, установил, что организатором преступного экспорта стратегически важных ресурсов в Узбекистан оказался директор югорской организации, занимающейся заготовкой лесоматериалов. На него, как сообщили таможенники, возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. «Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до миллиона рублей», — пояснило ведомство. Ранее URA.RU писало, что за контрабанду леса через курганскую границу было возбуждено уголовное дело. Пойманному преступнику грозило до семи лет лишения свободы.