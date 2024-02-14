Жителю Тюмени грозит до семи лет за контрабанду леса через курганскую границу

Контрабандисту из Тюмени грозит до семи лет лишения свободы за незаконные поставки лесоматериала в Казахстан через курганскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Тюменской области.
«Завершено расследование уголовного делав отношении жителя Тюмени, который незаконно вывез лесоматериалы через госграницу РФ в Курганской области в грузовых автомобилях с использованием поддельных документов. Курганской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в Петуховский районный суд. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в таможне.
Злоумышленник был задержан сотрудниками пограничниками в 2023 году. В отношении тюменца было возбуждено семь уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ — контрабанда. Незаконные поставки обвиняемый совершал с 2019 по 2020 год. Всего им было вывезено 1450 кубических метров лесоматериалов и пиломатериалов хвойных пород в Казахстан на семь миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесменов обвинили в контрабанде леса на миллионы рублей. По данным следствия, они незаконно переправили за границу сотни кубометров леса. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.