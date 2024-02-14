Жителю Тюмени грозит до семи лет за контрабанду леса через курганскую границу

14 февраля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Контрабандист незаконно поставлял лесоматериалы в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрабандисту из Тюмени грозит до семи лет лишения свободы за незаконные поставки лесоматериала в Казахстан через курганскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Тюменской области. «Завершено расследование уголовного делав отношении жителя Тюмени, который незаконно вывез лесоматериалы через госграницу РФ в Курганской области в грузовых автомобилях с использованием поддельных документов. Курганской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в Петуховский районный суд. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в таможне. Злоумышленник был задержан сотрудниками пограничниками в 2023 году. В отношении тюменца было возбуждено семь уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ — контрабанда. Незаконные поставки обвиняемый совершал с 2019 по 2020 год. Всего им было вывезено 1450 кубических метров лесоматериалов и пиломатериалов хвойных пород в Казахстан на семь миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесменов обвинили в контрабанде леса на миллионы рублей. По данным следствия, они незаконно переправили за границу сотни кубометров леса. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела.

Контрабандисту из Тюмени грозит до семи лет лишения свободы за незаконные поставки лесоматериала в Казахстан через курганскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Тюменской области. «Завершено расследование уголовного делав отношении жителя Тюмени, который незаконно вывез лесоматериалы через госграницу РФ в Курганской области в грузовых автомобилях с использованием поддельных документов. Курганской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в Петуховский районный суд. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в таможне. Злоумышленник был задержан сотрудниками пограничниками в 2023 году. В отношении тюменца было возбуждено семь уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ — контрабанда. Незаконные поставки обвиняемый совершал с 2019 по 2020 год. Всего им было вывезено 1450 кубических метров лесоматериалов и пиломатериалов хвойных пород в Казахстан на семь миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесменов обвинили в контрабанде леса на миллионы рублей. По данным следствия, они незаконно переправили за границу сотни кубометров леса. В отношении двух граждан возбуждены уголовные дела.